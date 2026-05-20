Cayeron “Los atrevidos”, cuatro menores que robaban autos, se filmaban y publicaban esos videos en redes sociales

Cuatro menores de entre 14 y 16 años que integraban una banda dedicada al robo de autos en el barrio porteño de Barracas fueron detenidos durante una serie de ocho allanamientos simultáneos realizados en el partido bonaerense de Avellaneda. Los adolescentes se filmaban a bordo de los vehículos sustraídos y publicaban los videos en redes sociales bajo el nombre de “Los Atrevidos”.

El procedimiento fue llevado adelante por efectivos de la División Investigaciones Comunales 4 (DIC4) de la Policía de la Ciudad, junto con personal de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, en el marco de una investigación iniciada tras el robo de una camioneta Jeep Renegade ocurrido el pasado 30 de abril.

“Arriba los atrevidos” y “Jueves de Jepp”, escribían los menores en algunos de los videos subidos a Instagram en los que aparecían circulando dentro de la Jeep Renegade sustraída.

Cayeron Los Atrevidos

Aquel hecho tuvo lugar en la calle Arzobispo Espinosa al 1500, Barracas, cuando una mujer fue asaltada a punta de pistola al salir de una carnicería. Según reconstruyeron los investigadores, parte de la banda aguardaba en las inmediaciones del comercio mientras otros integrantes interceptaban a la víctima para concretar el robo.

Tras la denuncia, los detectives analizaron cámaras de seguridad públicas y privadas y lograron reconstruir la secuencia del asalto y la fuga.

La investigación dio un giro clave cuando los policías comenzaron a rastrear perfiles en redes sociales vinculados con robos de automotores. Allí encontraron publicaciones realizadas por los propios delincuentes, que se filmaban a bordo de los vehículos robados mientras celebraban los hechos delictivos.

A partir de esas publicaciones, los investigadores lograron identificar domicilios vinculados con los sospechosos y solicitaron las correspondientes órdenes judiciales.

Finalmente se realizaron ocho allanamientos: siete en Dock Sud y uno en Sarandí, todos en el partido de Avellaneda. Durante los procedimientos fueron detenidos cuatro integrantes de la banda y además se secuestraron dos réplicas de armas de fuego, prendas de vestir utilizadas durante los robos y llaves de vehículos de alta gama.

Los operativos fueron realizados de manera conjunta por efectivos de la DIC4, la División Operaciones Especiales Metropolitanas (DOEM) y distintas dependencias policiales de Avellaneda, Florencio Varela, Lanús, Berazategui y Quilmes.

La investigación continúa para determinar si los menores participaron en otros robos de automóviles cometidos bajo la misma modalidad en distintos puntos de Barracas y zonas cercanas.

Las medidas fueron ordenadas por el Juzgado Nacional de Menores N°5, a cargo de Gonzalo Oliver de Tezanos, el Juzgado de Garantías del Joven N°1 y el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil N°3 del Departamento Judicial de Avellaneda.

Por disposición judicial, los dos adolescentes de 16 años fueron trasladados al Instituto Inchausti, mientras que los menores de 14 fueron notificados y, posteriormente, entregados a sus responsables legales.