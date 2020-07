Los ladrones forcejearon con la mujer, se llevaron el auto con su hijo adentro y, a las dos cuadras y tras golpearlo, lo dejaron en la calle

31 de julio de 2020 • 08:17

Una madre y su hijo vivieron ayer por la tarde momentos desesperantes cuando estaban por salir en auto de su casa en el barrio San José de Lomas de Zamora y dos delincuentes los abordaron, según se puede ver en las imágenes de la cámara de seguridad de la familia. Tras forcejear con la mujer, los hombres se llevaron el vehículo con el niño adentro y a las dos cuadras, luego de golpearlo, lo dejaron en la calle.

Agradecemos a Dios que el nene está bien, no lo podemos creer, tenemos que agradecer eso hoy Rubén, una de las víctimas

"Agradecemos a Dios que el nene está bien, no lo podemos creer, tenemos que agradecer eso hoy", dijo ayer a varios medios Rubén, el marido de la mujer que terminó con golpes en el cuerpo y un brazo enyesado debido a que los delincuentes la tiraron contra el asfalto al huir.

Rubén afirmó que las imágenes fueron analizadas por la comisaría y que ya se sabe las identidades de los ladrones. "Las caras se ven bien, nos pasaron el dato de quiénes son. ¡Qué podés hacer, si salieron hacen un mes!. Son de por acá y los vecinos los conocen".

Al voleo

Los delincuentes habrían abordado a la mujer y su hijo al voleo, y poseían un cuchillo y un arma.

Rubén dijo que en el barrio San José todos tiene cámaras y comparten una alarma vecinal. No obstante, advirtió: "El barrio está picante hace dos semanas; ayer la comisaría desbordaba de presos, había más presos que policías".

Nos desvalijaron en dos oportunidades, porque los dos trabajamos y aprovecharon cuando no estábamos Rubén, una de las víctimas

Ya es la tercera vez que la familia vive un robo. En su casa, que alquilan, poseen un cartel en el que da cuenta de que "esta casa ya se robó dos veces".

"Nos desvalijaron en dos oportunidades, porque los dos trabajamos y aprovecharon cuando no estábamos. Esta casa no es nuestra, la alquilamos, debemos dos meses de alquiler. Yo soy peluquero y empecé el lunes a trabajar de nuevo, somos laburadores", explicó y cerró con que lo que más le duele hoy es lo que le sucedió a su hijo y a su mujer. "Ella es una leona y a mí me mata ver el video de cómo se llevan a mi hijo. Lo veíamos y no lo podíamos creer", concluyó.