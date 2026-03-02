La sorprendió de atrás con una patada salvaje y la tiró al piso para robarla

La mujer caminaba por el medio de la calle que, a pesar de la hora, estaba iluminada. Eran las 5.30 y la cuadra permanecía en silencio, apenas cruzó la esquina de Segundo Agüero cuando recibió un sorpresivo golpe por la espalda.

En la secuencia captada por una cámara de seguridad municipal, el hombre no se desvía ni reduce la carrera: se acerca desde atrás, extiende la pierna y la derriba de una patada tipo karateca que la lanza contra el suelo. La violencia del impacto la deja inmóvil por unos segundos mientras el atacante se tiró sobre ella y revisó el interior de la mochila y a la mujer para robarle. Después, escapa corriendo mientras la víctima clamaba por ayuda.

Vicente López: la sorprendió de atrás con una patada salvaje y la tiró al suelo

El episodio ocurrió en la intersección de Segundo Agüero y Roque Sáenz Peña, en la localidad de Munro, partido de Vicente López. La víctima, de 40 años, había salido minutos antes de su domicilio cuando fue sorprendida por el agresor. En las imágenes de la cámara pública instalada en la esquina se observa la secuencia completa: el sigiloso acercamiento del ladrón, el golpe que la hace caer y el momento en que toma el teléfono celular, dinero y otros elementos personales antes de huir.

Tras el ataque, los gritos de la mujer alertaron a vecinos de la zona. “¡Ayuda, por favor!”, se escucha decir, según reconstruyeron fuentes policiales. Un llamado al 911 permitió que agentes de la Comisaría 3ª de Vicente López iniciaran un operativo de búsqueda del atacante en los alrededores de donde ocurrió el ataque.

La huida del sospechoso tras el ataque a la mujer

A partir del análisis del circuito de cámaras municipales, los operadores lograron reconstruir el trayecto seguido por el sospechoso hasta llegar a las inmediaciones del Barrio Borges.

Con esa información, el personal policial montó un seguimiento en tiempo real. En paralelo, el fiscal Gastón Larramendi, titular de la Unidad Funcional de Instrucción Vicente López Oeste, ordenó dos allanamientos de urgencia en domicilios situados en el mismo barrio.

Durante el operativo, los efectivos de la policía bonaerense secuestraron objetos personales que pertenecerían a la víctima.

La detención del sospechoso del brutal ataque

La detención del sospechoso, identificado como David Torres, de 31 años, quedó registrada en un tercer video difundido por los investigadores.

Fuentes oficiales señalaron que Torres cuenta con antecedentes por delitos vinculados a robo automotor cometidos durante los años 2024 y 2025.