Destituyeron a un juez en Mar del Plata tras denuncias por maltrato, hostigamiento y acoso sexual

El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la provincia de Buenos Aires destituyó este miércoles a Mariano José Riva, juez que estaba a cargo del Tribunal de Trabajo N°4 de Mar del Plata y que había sido denunciado por maltrato, hostigamiento, acoso sexual y abuso de poder contra trabajadores. Estaba suspendido desde finales del año pasado.

Según informó el medio local La Capital de Mar del Plata, se determinó que efectivamente Riva cometió los delitos que se le imputaron, entre ellos, cambios de lugar de trabajo como castigo, críticas injuriosas, obstrucción de licencias médicas, intromisión en la vida privada y alusiones de índole sexual constantes.

La denuncia fue impulsada por la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) y el procurador General, Julio Conte Grand. En el proceso, que comenzó el 17 de marzo, hubo 20 testimonios de víctimas, en una lista que inicialmente superaba los 50 citados.

Riva estaba apartado de su cargo desde febrero de 2024, cuando la Suprema Corte le dio una licencia compulsiva, la cual luego se convirtió en una suspensión con un embargo del 40% de su sueldo.

Riva había sido suspendido a fines del año pasado

Desde la Asociación Judicial Bonaerense emitieron un comunicado y su secretario gremial, Oscar Yenni, señaló: “Este fallo marca un precedente: no hay lugar para la violencia laboral ni de género en el Poder Judicial. Es el resultado de la organización y la decisión de no naturalizar estas prácticas”.

Asimismo, Mónica Blanc, secretaria de Géneros y Diversidad, remarcó: “Es fundamental denunciar y no atravesar estas situaciones en soledad. La AJB es el espacio para acompañar, contener e impulsar estos reclamos y buscar justicia ante hechos que muchas compañeras aún sufren. Este tipo de resoluciones también nos marcan el camino para seguir construyendo, todos los días, un Poder Judicial más democrático, con perspectiva de géneros y libre de violencias”.

El tribunal que dictó la sentencia fue presidido por Hilda Kogan, titular de la Suprema Corte bonaerense, y conformado por legisladores de distintos bloques, entre ellos, Diego Garciarena, Germán Di Cesare, Ricardo Lissalde, Maite Alvado y Martín Endere, y representantes del Colegio de Abogados.

Otro hecho similar ocurrió también en Mar del Plata, meses atrás, cuando el juez Martín Poderti fue destituido después de ser acusado de robarse 144 monedas de oro. En esa ocasión, un jury del Consejo de la Magistratura consideró que no contaba con la confianza necesaria para continuar.

“Este jurado considera que el doctor Poderti ha perdido la capacidad de ser depositario de la credibilidad social“, declararon en la sentencia emitida y aclararon: ”Incumplió con normas esenciales, inherentes a su función, actuando de manera inconsulta, defraudando la confianza de su superior y la de sus pares".

En tanto, resolvió: “Esta mácula indeleble lo precedía al momento de la aprobación de su pliego, lo cual constituye un óbice oculto que quebrantó la imprescindible integridad con la que debe contar los aspirantes al ejercicio de la magistratura. Y por eso ello, Martín Luciano Poderti ya no es digno de continuar representando tan alta investidura".