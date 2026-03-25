Condenaron a 15 años de prisión a Santiago Martínez por el intento de femicidio a Emily Ceco

Este miércoles 25 de marzo se dio a conocer la condena para Santiago Martínez, tras el intento de femicidio a Emily Ceco. La Justicia condenó a Martínez, el exparticipante de Love is blind Argentina (Netflix), a 15 años de prisión por el delito de tentativa de homicidio contra su expareja, Emily Ceco. Apenas se conoció el fallo, la joven se mostró muy conmovida por la decisión: “Por fin voy a tener paz”, aseguró.

Hace un año y un mes, Emily Ceco denunció por violencia de género a su marido Santiago Martínez, a quien conoció dentro del reality. El juicio se llevó a cabo en Morón y su abogado, Roberto Castillo, pidió 16 años de prisión para Martínez por considerarlo “autor penalmente responsable de los delitos de privación ilegítima de la libertad, homicidio en grado de tentativa agravado por ser en un contexto de violencia de género y también lesiones leves reiteradas”.

Santiago Martínez fue condenado a 15 años de prisión

Para este miércoles 25 de marzo estaba prevista la resolución. Unas horas antes, Ceco compartió en sus historias de Instagram una imagen del interior de la Basílica de Luján y escribió: “Es hoy, virgencita”. La justicia finalmente condenó a Martínez a 15 años de prisión.

La imagen que compartió Emily Ceco antes de conocer la sentencia (Foto: Instagram @cecoemily)

“Siento que se terminó. No quiero festejar porque está la familia del otro lado, pero por fin voy a tener paz. Me va a costar mucho, pero voy a tener paz. Se hizo justicia por mí, por Nicole, por Carolina y Pamela, que también fueron víctimas de Santiago Martínez. Es bastante reparadora la sentencia. Tengo 15 años de paz. No sé qué va a suceder cuando salga, pero espero que la justicia también me acompañe“, sostuvo Ceco en diálogo con Puro Show (eltrece) tras escuchar la sentencia.

La palabra de Emily Ceco tras la condena de Santiago Martínez

Remarcó que está contenida psicológicamente y que cuenta con el apoyo incondicional de su familia. Pero también reconoció que siente mucho temor por lo que pueda suceder en el futuro: “Si él intentó matarme cuando le di todo de mí, después de estar 15 años en prisión, más enojado, no sé qué puede llegar a hacer conmigo y con la familia que tenga”.

En cuanto a lo que sucedió en la sala, contó que cuando vio a Martínez personalmente, le empezó a “temblar todo el cuerpo y tenía muchísimo miedo”. En su declaración le pidió disculpas tanto a ella como a su familia y le dijo que la amaba. En cuanto a la familia de él, aseguró que recibió agresiones de su parte a través de las redes y que escuchó risas de la madre durante su declaración: “Quiero irme en paz y no volver a tener contacto con esa gente”.

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