Habló la mamá de Thiago, el joven de 18 que está grave tras la explosión en Mariano Acosta: “Le impactó una bola de fuego en la cabeza”

Este miércoles por la mañana, la explosión de un depósito de garrafas en Mariano Acosta, partido de Merlo, provocó un incendio de gran magnitud, dejando a varios heridos. Según varios vecinos, se detectaron múltiples explosiones y una nube de humo que invadió la zona por completo.

Según pudo saber LA NACION por fuentes de Salud de PBA, uno de los heridos de mayor gravedad fue Thiago, un joven de 18 años, que fue intervenido quirúrgicamenteen el Hospital Municipal Eva Perón de Merlo tras sufrir un golpe en la cabeza. En diálogo con LN+, la madre del herido brindó detalles sobre la salud de su hijo y el estado del galpón.

Habló la madre de Thiago, el joven herido en Merlo

“Se preveía de toda la vida. Vivo desde hace 44 años acá y siempre estuvo esa planta de porquería metida ahí”, expresó la madre y recordó: “Cuando dos años pasó exactamente lo mismo, yo le estaba dando el pecho y hubo una explosión tan grande que estallaron los vidrios. Nos salvamos de milagro con Thiago. Mi padre siempre hacía denuncias. Nunca fue escuchado”.

El parte médico de Thiago tras el incendio

El joven de 18 años años se encuentra en el hospital, donde recibe atención médica: “Thiago entró al quirófano porque le cayó una garrafa, una bola de fuego, le impactó en la cabeza. Aparte de las quemaduras, le hundió el hueso del cráneo y ahora está siendo operado“.

En cuanto a la cronología del incidente, la madre relató: “Estábamos en la vereda de mi casa cuando empezó la explosión” y continuó: “Salí corriendo a buscar ayuda, buscaba mi auto y en la desesperación no podía encontrarlo hasta que encontré una ambulancia”.

Impactante incendio en un depósito en Mariano Acosta: se oyen explosiones

El estado del depósito de garrafas que provocó una explosión

Según explicó a LN+, el galpón se encontraba en malas condiciones desde hace tiempo y muchos de los vecinos presentaron quejas al respecto. “Siempre hubo olor a gas, toda la vida. Vivo a media cuadra hace 44 años. Que me venga a desmentir Gustavo Menéndez”, expresó Rosa.

“Que me venga a desmentir si siempre hablábamos con él. La plata compra todo, no nos respondían nada. Es una casa con una planta atrás. Hay casas linderas en toda la manzana”, afirmó la mujer visiblemente afectada por la situación y sobre la carga de las garrafas sostuvo: “Cargaban gas, ellos mismos cargaban las garrafas. Clandestino. Cargaban las garrafas en el domicilio. Todo tipo de garrafas las cargaban ellos. Están hace como 20 o 30 años ya”.