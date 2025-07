Arrestaron a dos menores de 17 años por el robo a Andrés Mego, uno de los organizadores de “Derecha Fest”

La Justicia apresó a dos menores, de 17 años, acusados de participar en el asalto ocurrido en la casa del organizador del evento “Derecha Fest”. El robo, según denunció el dueño de la vivienda en Villa Pueyrredón, ocurrió el 16 de julio, durante la madrugada.

Ante los investigadores judiciales, el propietario de la vivienda, Andrés Mego, manifestó que fue sorprendido mientras descansaba en su casa por un grupo de ladrones que lo amenazaron, le pegaron, revisaron los distintos ambientes del inmueble, le robaron una computadora portátil, lo amenazaron y escaparon en su automóvil, un Volkswagen Virtus blanco.

A partir de los peritajes ordenados por la Justicia, los responsables de la investigación establecieron que no había ninguna puerta o ventana forzada. Por este motivo, en un primer momento se abonó la hipótesis sobre que los delincuentes hubieran contado con una copia de la llave.

Una vez que obtuvieron los elementos del valor que encontraron en la casa, los asaltantes cargaron el botín en el automóvil del dueño de la vivienda y huyeron.

El vehículo fue hallado abandonado horas después en la zona de Villa Martelli. Allí los peritos de rastros levantaron huellas digitales. Esta pista sumada a las grabaciones de las cámaras de seguridad de la zona permitieron la reconstrucción del recorrido realizado por los asaltantes luego de abandonar el automóvil de la víctima.

Con estos elementos, los responsables de la pesquisa identificaron a, por lo menos, dos de los integrantes del grupo delictivo que irrumpió en la casa del organizador de la “Derecha Fest”.

Javier Milei junto a Andrés Mego Presidencia

En las últimas horas, el fiscal Lucio Herrera ordenó una serie de allanamientos en las localidades de Villa Raffo y Villa Lynch, que terminaron con las detenciones de dos sospechosos.

Durante los operativos, los investigadores secuestraron dos teléfonos celulares, una billetera y perfumes, que habrían sido robados de la vivienda de la víctima. Además, al revisar los domicilios allanados, fueron encontradas las prendas de vestir que ambos sospechosos usaron la madrugada del asalto.

Debido a que los dos acusados tienen 17 años, el fiscal Herrera derivó el sumario a la Justicia de Menores para continuar con la investigación, en la que todavía faltan capturar a otros dos sospechosos.

Además, de tratar de encontrar a los acusados, los investigadores se abocaron a revisar el contenido de los mensajes de WhatsApp de los menores apresados para poder establecer si alguno de ellos había obtenido una copia de la llave de la casa de la víctima.

“No estoy escribiendo un libro. No me robaron ninguna computadora. No me robaron nada, salvo el auto que se llevaron cuando se fueron y abandonaron a las pocas horas. No secuestraron a mi hija. Fueron seis los que entraron a mi casa. Uno se quedó con ella, sin lastimarla”, expresó Mego en su cuenta de la red social X.

La víctima del asalto es el dueño de la editorial Hojas del Sur que, en mayo de 2024, publicó la biografía del presidente Javier Milei, escrita por Nicolás Márquez y Marcelo Duclos.

“Los otros cinco se dedicaron a golpearme con brutalidad: piñas, patadas, mancuernas. Hasta dejarme inconsciente. Jamás hice una declaración pública sobre por qué sucedió. No inventé teorías, ni construí relatos. Tengo costillas fracturadas, varios dientes rotos y decenas de puntos en la cabeza”, sostuvo el organizador de la “Derecha Fest”.

Según fuentes de la investigación, fueron cuatro los asaltantes que participaron del robo, aunque el damnificado se refirió a seis delincuentes.

“Estoy en recuperación. Hasta ahora hay dos detenidos: menores de edad, argentinos. No hay colombianos involucrados por el momento. Se está buscando a los otros cuatro. Y todo está siendo investigado”, concluyó Mego.