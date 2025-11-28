Detuvieron a la adolescente buscada por asesinar de dos puñaladas a su novio
La sospechosa estuvo prófuga 72 horas
- 2 minutos de lectura'
Detuvieron a la adolescente acusada de asesinar de dos puñaladas a su novio en Remedios de Escalada, en el partido de Lanús.
Según fuentes policiales, la sospechosa, de 16 años, fue apresada en la casa de su tío, en La Matanza.
La joven, cuya identidad se mantendrá en reserva por tratarse de una menor, estaba prófuga desde el martes pasado cuando le dijo a la policía y a una médica que su novio, Santiago Nahuel López Monte, de 20 años, se había herido al caerse sobre las puntas de la reja de hierro.
Al revisar el cuerpo del joven, la médica alertó a los policías que las dos heridas no fueron provocadas por las puntas de hierro, sino por puñaladas.
Al realizar una inspección en la casa, los policías hallaron un cuchillo de cocina clavado en un rollo de papel higiénico que estaba dentro de un mueble.
“Está vivo todavía. Avisame a qué hospital lo llevan”, le dijo la sospechosa a la médica del Servicio de Atención Médica de Emergencia (SAME), antes de abandonar la casa. Fue la última vez que la vieron hasta hoy, a las 8, cuando fue apresada en la casa de un familiar que le había dado refugio.
Según los familiares de la víctima, la sospechosa formaba parte de un clan que se dedicaba a narcomenudeo.
La investigación del crimen está a cargo del fiscal Juan Ignacio Colazo del Fuero Penal Juvenil del Departamento Judicial de Lomas de Zamora.
