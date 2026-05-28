Caso Agostina Vega: el pedido de la madre de la adolescente desaparecida al único detenido

En medio de la búsqueda en Córdoba de Agostina Vega, la adolescente de 14 años cuyo paradero se desconoce el paradero desde este sábado, Melisa, la madre de la menor, le dejó un mensaje al único detenido que tiene, hasta ahora, la investigación: “Claudio, por favor, te pido por mi hija. No te hicimos nada. ¿Quién la tiene? ¿A quién se la diste? Deciles que me la devuelvan, que no le hagan daño. Cuidámela“.

La mujer se dirigió así a Claudio Gabriel Barrelier, un conocido de la familia, de 33 años, con quien se iba a juntar la menor cuando se fue de casa en un remis. “Son muchos días ya en los que no aparece mi hija, no me la devuelven, no me piden rescate, nada. No entiendo”, agregó la mujer en diálogo con Cadena 3.

El pedido de la madre de Agostina Vega: “Claudio, ¿quién la tiene, a quién se la diste? Mario Sar

Para Melisa, el hombre tiene conocimiento de dónde está su hija. “Sé que él sabe quién la tiene. Que me la devuelva. La gente que está con él, devuélvanme a mi hija. No les hizo nada”, reclamó.

“Arréglensela con su familia; mi hija no tiene nada que ver. Que me devuelvan a mi hija, es lo único que pido”, dijo la mujer. “El fiscal me dijo que toda la plana policial se está moviendo. Está haciendo todo lo que está a su alcance”, señaló.

Madre de Agostina Vega Gentileza Cadena 3

Respecto de Barrelier, Melisa afirmó que no esperaba una situación así porque mantenía una relación de amistad con él: “No sé qué opinar. No me esperaba que me hiciera cosas, que me mintiera, porque éramos amigos”.

“Teníamos relación habitual porque yo hablaba a veces por mensaje con él, nos juntábamos con amigos. Ese sábado estuvimos juntos”, señaló. La mamá de la adolescente indicó que ese mismo día el sospechoso le había pedido el número de WhatsApp a Agostina.

Marcha por la desaparición de Agostina Vega en Córdoba - Abuela y madre de Agostina Mario Sar

Luego la madre recordó que este sábado por la noche su hija le dijo que iba a cruzarse al local de comidas de su abuelo, ubicado al lado de la vivienda familiar en el barrio General Mosconi. Sin embargo, sostuvo que la adolescente nunca llegó a ese lugar. En cambio, sí tomó un remís con destino a barrio Cofico.

Para Melisa, el único detenido habría influido en Agostina para que fuera hasta la zona donde se produjo el encuentro: “De alguna forma él manipuló a mi hija para que vaya hasta esa intersección, porque es cerca de su domicilio”. La mujer mencionó que la familia recibió un audio en el que la menor les habría dicho a sus amigas que esa noche iba a comprarle un regalo. Aparentemente, la compra la haría junto a ese hombre.