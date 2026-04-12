En las últimas horas, se reveló el contenido del primer parte médico de Ángel López, el niño de 4 años que murió en Comodoro Rivadavia en circunstancias que son materia de investigación. “Paciente traído en ambulancia del 107 por paro cardiorrespiratorio. Refieren que hubo un antecedente de traumatismo previo”, indica el informe preliminar que redactó el Hospital Regional de esa ciudad chubutense cuando el menor ingresó a la guardia.

De acuerdo con el parte revelado por LN+, la víctima entró a ese centro de salud el 5 de abril a las 8.36. “Paciente en mal estado general, crítico, inconsciente, palidez generalizada, no responde a estímulos”, se puede leer. Según el informe, mientras el niño era trasladado en la ambulancia, era ventilado con presión positiva y masaje cardíaco, y se le administraron dos ampollas de adrenalina y una de hidrocortisona.

Un informe médico reveló que Ángel sufrió un golpe en la cabeza antes de morir. captura LN+

Más temprano, este domingo —mediante el patrocinio del abogado Roberto Castillo— el padre del menor pidió la detención de la madre y de la pareja de la mujer al ampliar la denuncia original. La querella acusa a Mariela Altamirano y a Maicol González de homicidio agravado.

Para el padre del menor y el abogado, hay suficientes pruebas contra la mamá de Ángel, quien al momento de quedar internado estaba al cuidado de la mujer. De acuerdo con el pedido formal que hizo la querella ante la Justicia, y al que accedió este diario, la madre de la víctima habría cometido “omisión impropia en tanto habría conocido la violencia que González [su pareja] ejercía contra Ángel, habría omitido apartarlo del ámbito de riesgo y habría contribuido activamente al desamparo sanitario que agravó su vulnerabilidad, en concurso real con abandono de persona seguido de muerte”.

Castillo dijo tener prueba testimonial de al menos cuatro testigos directos que “acreditarían la violencia ejercida por González sobre Ángel, los gritos del menor, la quema de evidencia el día del hecho, las circunstancias del traslado al hospital, los antecedentes de maltrato de Altamirano contra su primer hijo y el plan concreto de fuga hacia la localidad de El Dorado, en Misiones”.

Un informe médico reveló que Ángel sufrió un golpe en la cabeza antes de morir.

Según el abogado de la querella, el informe preliminar de autopsia reveló la presencia de lesiones traumáticas en la región craneal, consistentes con violencia física de significativa intensidad. “Este dato médico-legal descarta categóricamente toda hipótesis de muerte natural o accidental. La naturaleza de las lesiones, analizada en conjunción con el testimonio de dos testigos, permitiría reconstruir un cuadro de violencia reiterada con resultado fatal”, se resaltó en la ampliación de la denuncia.