“Tendría que aclarar la verdad”, el pedido de Fernando Burlando a una testigo en un duro cruce

Andrea Jordán Camus es agente inmobiliaria. Desde 2009 tiene sus oficinas en el complejo urbanístico Nordelta, de Tigre. En noviembre de 2020 fue la encargada de buscar una casa en zona norte para que viviera Diego Armando Maradona tras su operación por un hematoma subdural. Este martes, su declaración como testigo en el juicio donde se debaten las circunstancias que rodearon la muerte del Diez encendió, por momentos, tensión en la sala de audiencias de los Tribunales de San Isidro.

“Tendría que aclarar la verdad”, le reclamó el abogado Fernando Burlando, representante legal de Dalma y Gianinna Maradona, dos de las hijas del exDT de la selección argentina.

Burlando se refería a las diferencias entre las afirmaciones que había hecho Jordan Camus durante la instrucción de la causa y lo que acaba de decir ante los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°3 de San Isidro, Verónica Di Tommaso, Maximiliano Savarino y Julieta Makintach.

Jana, Dalma y Gianinna Maradona y el abogado Fernando Burlando Ricardo Pristupluk

En su primera declaración testimonial ante el fiscal Cosme Iribarren, el 8 de noviembre de 2021, Jordán Camus había dicho que poco antes de que se cerrara la elección de la casa del lote 45 del barrio privado San Andrés para que se instalara Maradona mantuvo una videollamada con Diego y Gianinna.

Hoy, en cambio, sostuvo que cuando dijo que habló con Diego se refería al “clan Maradona”. Y explicó que la última comunicación que tuvo antes de que se cerrara la elección de la casa del barrio San Andrés fue con Maximiliano Pomargo, cuñado de Matías Morla, que era abogado y representante del astro, y que por lo que le dijeron, e intuyó, en esa videollamada estuvieron Diego y Gianinna, pero no lo podía asegurar.

La reacción de Dalma y Gianinna a la foto de Maradona tras su deceso

Fue en ese momento que Burlando le dijo que debía “aclarar” la verdad. “¿Con quién habló?”, le preguntó el abogado.

“Yo estoy para colaborar, no para obstruir. No entiendo el ataque. Me puedo olvidar, perfectamente [de los detalles]. No sé qué le conviene a cada parte”, se defendió. El presidente del tribunal, el juez Savarino, le explicó con contundencia: “Usted tiene que decir la verdad”.

En ese momento, intervinieron las juezas Makintach y Di Tomasso, que le explicaron que estaba bajo juramento de decir la verdad, que declarar como testigo era una carga pública y que en sus afirmaciones anteriores pareció manifestar que había hablado con Maradona. “Me expresé mal”, sostuvo la testigo.

El abogado Fernando Burlando Alejandro Guyot

La declaración de Jordán Camus había comenzado con preguntas de Cosme Iribarren, uno de los fiscales generales adjuntos de San Isidro a cargo de la acusación pública. La testigo hizo un relato de cómo fueron los trámites para alquilar la casa que le alquilaron a Maradona y explicó que las negociaciones las hizo con Pomargo y Vanesa Morla, la hermana del representante del astro. También declaró que a Jana Maradona, otras de las hijas de Diego, la conoció el día en que se firmó el contrato, el 10 de noviembre de 2020.

Ante una pregunta del abogado Félix Linfante, que en el juicio representa a Jana Maradona, volvió a reiterar que las negociaciones del alquiler las hizo con Morla y con Pomargo.

Antes de terminar la declaración de la testigo, la jueza Di Tomasso le hizo una serie de preguntas sobre el rol que cumplían los hermanos Morla y Pomargo.

Jordan Camus sostuvo que Pomargo era el asistente y mano derecha de Maradona, de Vanesa Morla dijo que “era la persona de administración que gestionaba todo lo referente a Diego” y a Matías Morla lo definió como “abogado y amigo”.

Sin la ambulancia

El segundo testigo de la quinta audiencia del juicio fue el propietario de la casa del lote 45 del barrio San Andrés, el inmueble alquilado para Maradona. Se trata de Santiago Giorello, quien ratificó lo que había declarado durante la instrucción de la causa.

El testigo contó que, además de ser propietario, es integrante del Consejo de Administración, desde donde se emitió un comunicado a los vecinos de San Andrés para comunicar que Maradona iba a ser inquilino y que se quedaría hasta enero de 2021.

En ese comunicado se informó que Diego llegaba al barrio en “plan de recuperación” y que se iban a tomar las medidas para no alterar la tranquilidad de San Andrés. También se sostuvo que iba a haber una ambulancia en forma permanente en el lote 45 o cercanías de la casa.

Giorello regresó a su casa el 19 de noviembre de 2020 para buscar los uniformes de sus hijos que, tras las restricciones por la pandemia de Covid-19, volvían a la presencialidad en las aulas. Entonces, el fiscal Iribarren le preguntó si vio la ambulancia. Fue contundente en su respuesta: “No”.

Después Burlando le preguntó si recordaba quién le había informado que iba a haber una ambulancia de forma permanente. “Vanesa Morla y [Andrea] Jordan Camus”, respondió el testigo.

El abogado de Dalma y Gianinna le preguntó si le habían hablado sobre una “internación domiciliaria de Maradona”. Giorello dijo que no recordaba haber escuchado la frase “internación domiciliaria”, pero habló de “atención personalizada”.

Gabriel Di Nicola Por

Temas Juicio por la muerte de Maradona