Detuvieron a un pasajero en Tucumán que intentó subir a un vuelo con un arma cargada

Un hombre fue detenido este martes por la noche en el aeropuerto de Tucumán luego de querer abordar un vuelo con destino a Buenos Aires con un arma de fuego cargada en su mochila.

Según informó La Gaceta de Tucumán, el procedimiento fue realizado por efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en el Aeropuerto Internacional Benjamín Matienzo durante los controles de rutina previos al embarque de un vuelo de la compañía JetSmart.

Todo sucedió en la inspección de equipaje de mano que se realiza en un sector cercano al área de embarque. Fue en ese momento que el personal policial detectó un arma dentro de la mochila del pasajero. Luego, al ver que se trataba de una pistola cargada, detuvieron al individuo.

Plataforma en el aeropuerto de Tucumán Presidencia

Hasta el momento, no trascendieron datos del detenido y solamente, según reportó el medio local, se supo que es oriundo de la provincia. Al ser consultado por el arma de fuego, dijo desconocer su origen y mostrarse sorprendido frente al hallazgo en su mochila por parte de la PSA.

El hombre quedó a disposición de la Justicia mientras se avanza con las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias del hecho.

Tal como informó La Gaceta, el incidente generó revuelo y preocupación entre los pasajeros que debían abordar el vuelo a Buenos Aires. En ese contexto, los efectivos buscaron llevar tranquilidad luego de haber evitado el ingreso del arma al avión.

Esto sucede días después de que la PSA detuviera en Rosario a una pareja señalada de haber querido tener relaciones sexuales en sus asientos durante un vuelo de la empresa Copa Airlines, proveniente de Panamá.

El aeropuerto de Rosario Archivo

Los involucrados, un hombre de 55 años y una mujer de 60, estaban semidesnudos en los asientos de la fila F del vuelo CM 836, cuando fueron denunciados por otros pasajeros, según confirmaron fuentes aeroportuarias a LA NACION.

Ante las quejas, la jefa de cabina de la aeronave informó al supervisor que deseaba iniciar una acción penal “por exhibicionismo” contra los dos pasajeros.

Por el protocolo vigente, se entabló comunicación con el Ministerio Público de la Acusación de Rosario, que indicó que se entregue a los acusados a la comisaría de la jurisdicción del aeropuerto internacional ubicado en el barrio de Fisherton, una vez que aterrizaran, para realizar las diligencias de rigor, previa extracción de juegos de fichas y fotos.