Detuvieron a un patovica por agredir a un menor en un boliche de Córdoba: “Me fracturó la mandíbula de ambos lados”

Un empleado de seguridad de un boliche de Córdoba quedó detenido luego de agredir a un menor de 17 años, en una secuencia que quedó grabada por las cámaras de seguridad del lugar.

“Me fracturó la mandíbula de ambos lados”, expresó la víctima. La causa fue caratulada inicialmente como “lesiones”, pero la defensa del joven confirmó que luego de constatar la rotura en la boca de su representado se exigió ante la Justicia que se recaratulara a “lesiones graves”.

El hecho ocurrió el domingo a la madrugada en el local bailable Río, ubicado sobre Avenida del Piamonte al 1099, en la capital cordobesa.

Según contó Facundo, el adolescente agredido, en diálogo con LN+, la reyerta inició con una discusión entre su grupo de amigos y unos desconocidos por el presunto robo de un celular.

La palabra de la víctima

“A eso de las 4 empieza una discusión entre mi grupo y otros desconocidos porque le habían querido robar el celular a un amigo mío”, relató el joven.

Y añadió: “Se armó un disturbio adentro del boliche y con mi primo acudimos a separar y frenar. Como vimos que el problema iba a seguir, nos hicimos a un lado. Cuando ya había terminado todo y el otro grupo se había ido, vino el patovica directo a pegarnos, a un amigo, a mi primo y a mí. Me fracturó la mandíbula de los dos lados”, contó Facundo.

De acuerdo a su versión, el agresor le pegó un codazo a su amigo, quien se desvaneció al instante. Antes de caerse, el primo salió en su ayuda para evitar que cayera al piso.

En ese instante, el hombre de seguridad habría golpeado a su primo para luego atacarlo a él.

“Me quedó una sensación amarga porque él no puede agredir a nadie y porque nosotros no nos involucramos en el disturbio”, agregó.

El patovica, detenido

De acuerdo a los abogados Diego Bustos y José Roque, que representan a Facundo, el sospechoso fue arrestado en las primeras horas del jueves. Inicialmente la causa fue caratulada como “lesiones”, pero los letrados exigieron que pasara a “lesiones graves” tras confirmarse la fractura de mandíbula del menor.

“El hecho es grave, primero porque tenía el deber de la seguridad, de preservar la seguridad y él es quien agredió y, además, aparentemente tiene antecedentes”, señaló Bustos a LN+.

Roque, por su parte, agregó: “Vamos a pedir que se agrave la calificación legal, es una persona que tiene conocimiento de boxeo y de artes marciales y que es superior físicamente. El golpe que dio a Facundo fue a traición, sin posibilidades de defensa alguna”.

El mensaje del padre

Federico, padre de Facundo, manifestó que no le desea a nadie que a su hijo lo suceda lo que le pasó al suyo y exigió que el agresor no pueda trabajar nunca más en seguridad.

“No quisiera que ningún padre o madre se encuentre con mi situación y quisiera que se resuelva el tema de la salud de Facu para que vuelva lo mas rápido a la normalidad”, expresó.

Reiteró que espera que “nunca más” el hombre de seguridad pueda estar al alcance de un chico.

“Esta persona no puede estar más a cargo de la seguridad y hay que reprochar totalmente los hechos violentos, independientemente de la edad de la persona. Así tenga 30 años, 40 años, 50 años, ninguna persona tiene la obligación ni por qué tolerar estos hechos así de violencia, esta violencia extrema”, alertó.