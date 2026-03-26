Detuvieron a una joven que intentó enviar tres kilos de cocaína a Asia ocultos en libros de cuentos infantiles

Estaba prófuga desde 2022, cuando quedó bajo sospecha por su participación en el intento de tráfico de tres kilos de cocaína ocultos en ediciones del Libro de la Selva, el clásico cuento infantil del escritor británico Rudyard Kipling. La encomienda tenía como destino el sudeste de Asia. Pero la carga ilegal fue descubierta poco después de que el paquete fuera despachado. Logró darse a la fuga cuando iban a arrestarla.

La sospechosa fue detenida en Salta

La semana pasada, Daiana Marisel S., de 27 años, fue detenida por detectives de la Policía de la Ciudad en la ciudad de Joaquín V. González, Salta. Ya fue indagada por el juez en lo penal económico Diego Amarante, que en los próximos días definirá la situación procesal de la sospechosa.

“La imputada fue localizada y capturada en Joaquín V. González luego de una investigación que permitió reconstruir su entorno y movimientos”, sostuvo el Ministerio de Seguridad porteño en un comunicado de prensa.

Según se informó, la investigación conocida como “Libros Blancos” comenzó en 2022, cuando se detectó una maniobra de envío de encomiendas que contenían ejemplares de la obra infantil El Libro de la Selva “en cuyo interior se había acondicionado un doble fondo donde se ocultaba clorhidrato de cocaína”.

En ese momento se secuestraron cerca de tres kilos de cocaína “que estaban preparados para ser enviados fuera del país, y se determinó la participación de la joven, quien al tomar conocimiento de la investigación se dio a la fuga. A partir de tareas investigativas realizadas durante 2025 por la División Delitos contra la Salud y Seguridad Personal de la Policía de la Ciudad, se logró establecer que la imputada se encontraba en la provincia de Salta, donde se montó un operativo de vigilancia encubierta”, se explicó en el comunicado de prensa.

La sospechosa fue atrapada el martes pasado cuando caminaba por las calles de Joaquín V. González. En un primer momento fue alojada en una dependencia de la Policía de Salta y después fue trasladada en avión a la ciudad de Buenos Aires, donde fue indagada por el juez Amarante.

En la causa, el Ministerio Público está representado por el fiscal en lo penal económico Claudio Navas Rial.

“La sospechosa es el eslabón más bajo de la organización criminal. Fue la persona usada para despachar en el correo la encomienda donde estaba oculta la cocaína”, dijo a LA NACION una fuente judicial.

A partir de la detención de la joven, los detectives que participan de la investigación esperan avanzar sobre los dueños del cargamento.