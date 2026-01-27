Detuvieron al hombre que habría sido el verdadero blanco del ataque en el que mataron por error a un vecino de Río Cuarto

La detención de un joven de 26 años en Playa Bonita, Río Cuarto, abrió una nueva línea de análisis en la causa por el crimen de Paolo De la Fuente, el hombre de 37 años que fue atropellado, arrastrado y baleado en Río Cuarto durante la noche del 7 de enero, en un ataque que la fiscalía considera un caso de confusión. Según la investigación, el agresor habría buscado matar a otra persona: el detenido de este domingo, identificado con el apellido Ojeda.

El procedimiento se realizó ayer a la mañana, después de un aviso de vecinos mediante el programa Ojos en Alerta y del seguimiento de las cámaras de la Central de Monitoreo municipal. Ojeda manipulaba un arma en la vía pública cuando fue detectado. Se movilizaba en una motocicleta Honda Titan de 150 centímetros cúbicos, que fue secuestrada.

En su poder tenía una pistola Bersa calibre 38 con diez cartuchos en el cargador. Tras su aprehensión, fue trasladado a sede policial y quedó a disposición de la Justicia junto con el arma y los elementos incautados. Tiene domicilio en Las Higueras.

Fuentes judiciales confirmaron que Ojeda estaría vinculado a un episodio ocurrido en diciembre pasado, cuando Agustín Vilches fue herido de un balazo en la pierna en ese mismo sector. La investigación presume que Ojeda habría participado de aquel ataque y que, desde entonces, mantenía conflictos personales con los involucrados. Nunca radicó una denuncia y, según los investigadores, buscaba resolver las disputas por su cuenta.

El arma que tenía el hombre que fue detenido Policía de Córdoba

Lo que coloca a esta detención en el centro del caso es que Ojeda habría sido el hombre al que intentaron matar la noche en que atacaron a De la Fuente. Esa noche, alrededor de la esquina de Salta y Laprida, De la Fuente volvía a su casa después de jugar al fútbol. Iba en su moto cuando fue embestido por un Volkswagen Vento. El conductor lo arrastró más de 20 metros, frenó, bajó y le disparó varias veces a las piernas. El ataque fue directo, rápido y ejecutado de manera que, según la fiscalía, evidenciaba una intención homicida clara.

Un móvil trasladó de urgencia a De la Fuente al Hospital San Antonio de Padua. Ingresó en estado crítico, con traumatismos múltiples por el choque y el arrastre, y graves lesiones óseas y vasculares provocadas por los disparos. Los partes médicos posteriores confirmaron que la pierna derecha estaba severamente comprometida y debió ser amputada. Con el correr de los días su cuadro se agravó: presentó complicaciones renales y los médicos lo indujeron a coma. Su evolución no logró revertirse y murió hace seis días, alrededor de las 8 de la mañana.

La investigación, encabezada por el fiscal Pablo Jávega, determinó desde un principio que el ataque había sido “por error”. La hipótesis de un ajuste de cuentas contra De la Fuente fue descartada. Según los investigadores, las características físicas de la víctima, sus rasgos y la moto que utilizaba eran muy similares a las de Ojeda. Esa coincidencia, sumada al antecedente del conflicto de diciembre, habría motivado la confusión del agresor.

La moto secuestrada al hombre detenido Policía de Córdoba

En los días posteriores al ataque, la Policía de Córdoba detuvo a un joven de 26 años identificado con el apellido Vilches, en Pasaje Jefferson al 1400. Quedó imputado por homicidio calificado en grado de tentativa y fue alojado en la cárcel local. Con la muerte de De la Fuente, la imputación se agravó. En allanamientos realizados en los barrios Abilene y Alberdi, los investigadores secuestraron el Vento utilizado en el ataque, una pistola calibre 22 con dos cargadores, un revólver calibre 22, 81 cartuchos, dos cargadores de distintos calibres, dos teléfonos celulares y prendas que habrían sido utilizadas esa noche.

Con Ojeda detenido, los investigadores buscan determinar si existieron represalias cruzadas en el marco del ataque a Vilches de diciembre, cuál fue el rol del detenido en esos hechos y si tenía conocimiento o sospechas de que podía ser blanco de una agresión. Esa información será evaluada junto con las pruebas obtenidas en los allanamientos y las declaraciones que restan incorporar al expediente.

La causa por el asesinato de Paolo De la Fuente continúa en etapa de investigación. Se preservó el vehículo señalado como utilizado en el ataque, se incautaron armas y municiones y se aguardan pericias complementarias para reconstruir con precisión la secuencia. La detención de Ojeda no modifica la imputación contra Vilches, pero aporta un elemento que, para la fiscalía, consolida la hipótesis de que el crimen fue producto de una confusión fatal.