Murió el hombre al que atropellaron, arrastraron y acribillaron por error en Río Cuarto

Paolo de la Fuente no volvió a despertar. Murió en el Hospital San Antonio de Padua, adonde había ingresado el 7 de enero tras ser embestido por un auto y baleado en las piernas en la esquina de Salta y Laprida, en Río Cuarto . La investigación apunta a que fue víctima por error: el atacante lo habría confundido con otra persona de rasgos y contextura similares que se desplazaba en una moto parecida.

El caso había comenzado la noche del 7 de enero, cuando De la Fuente regresaba a su casa después de jugar al fútbol. Iba en moto cuando fue embestido por un Volkswagen Vento. El conductor lo arrastró más de 20 metros, frenó, bajó del vehículo y le disparó varias veces a las piernas. Un móvil lo trasladó de urgencia al Hospital San Antonio de Padua, donde quedó internado en terapia intensiva, en estado crítico y con pronóstico reservado.

De acuerdo con los partes médicos, los disparos impactaron principalmente en las piernas y provocaron severas lesiones óseas y vasculares, además de los traumatismos por el choque y el arrastre. En los días siguientes, el cuadro se agravó: debieron amputarle la pierna derecha, la más comprometida por los impactos, y presentó complicaciones renales. Los médicos lo indujeron a coma. Pese a las intervenciones, en las últimas horas los facultativos de San Antonio de Padua confirmaron su fallecimiento que se produjo este miércoles, alrededor de las 8 de la mañana.

La moto de Paolo de la Fuente, similar a la del hombre con el que el agresor habría confundido a la víctima, según la investigación Redes sociales

Desde el inicio de la causa, la fiscalía sostuvo como principal línea que el ataque fue “por error”. La hipótesis de un ajuste de cuentas fue descartada con el avance de las medidas. Según los investigadores, la víctima y la persona a la que buscaban comparten contextura física, rasgos y una moto similar, lo que habría motivado la confusión en el cruce de Salta y Laprida.

La investigación está a cargo del fiscal Pablo Jávega. En los primeros días, la Policía de Córdoba detuvo a un joven de 26 años, identificado con el apellido Vílchez, en Pasaje Jefferson al 1400, en Río Cuarto. Había quedado imputado por homicidio calificado en grado de tentativa y fue alojado en la cárcel local. Con la muerte, la imputación se agravó.

En allanamientos realizados en los barrios Abilene y Alberdi, los investigadores secuestraron el Vento utilizado en el ataque, una pistola calibre 22 con dos cargadores, un revólver calibre 22, 81 cartuchos, dos cargadores de diferente calibre, dos teléfonos celulares y prendas de vestir que habrían sido usadas esa noche. En los procedimientos intervinieron distintas dependencias, Unidades Especiales y la Patrulla Preventiva de Río Cuarto.

Mientras los peritajes avanzaban y la víctima luchaba por su vida, familiares y amigos organizaron cadenas de oración y pidieron dadores. También convocaron a una marcha bajo la consigna “Justicia para Paolo”, prevista para hoy a las 20 frente a la Municipalidad de Río Cuarto, con el objetivo de visibilizar el caso y reclamar avances en la causa.

Su esposa, Lucrecia Méndez, lo había definido como una persona trabajadora y noble y había reclamado: “Necesito y quiero que se haga justicia. Paolo merece justicia. Le arruinaron la vida”. En un mensaje al agresor que dio previo a la muerte de su esposo, había dicho: “No te das una idea del daño que causaste. Del dolor que nos dejaste”.

Convocatoria a la marcha en Río Cuarto para pedir justicia por Paolo de la Fuente, el hombre que permanece internado tras ser atropellado y baleado Redes sociales

Con el fallecimiento confirmado por el hospital, la causa continúa en etapa de investigación bajo la misma fiscalía. Hay un detenido, se preservó el vehículo señalado como el utilizado en el hecho y se incautaron armas, municiones y elementos que serán sometidos a pericias.