Detuvieron al prófugo que robó un kiosco y amenazó con abusar de la empleada durante el asalto

Durante casi una semana, Abraham Luis Nahuel, de 18 años, logró evadir a la policía bonaerense luego de protagonizar un violento asalto en un kiosco del centro de Berazategui. El hecho, ocurrido en la madrugada del domingo pasado, quedó registrado por las cámaras de seguridad del local y generó preocupación por las amenazas contra la empleada del local. La secuencia, de apenas un minuto y medio, mostró al joven irrumpiendo en el comercio con extrema violencia, amenazando a la empleada y llevándose dinero, bebidas alcohólicas, cigarrillos y un teléfono celular.

La víctima, también de 18 años, se encontraba sola en el local “Los Ángeles”, situado en la intersección de la avenida 7 y la calle 123. Eran alrededor de las 2.30 de la madrugada cuando el agresor rompió el vidrio a patadas y entró al comercio con el rostro parcialmente cubierto por un cuello polar. Sin mediar palabra, se dirigió directamente hacia la joven, la intimidó con gritos y exigió la entrega de la recaudación.

“Llevate lo que vos quieras, pero por favor no me hagas nada”, se la escucha decir en el video, mientras el delincuente revisaba la caja registradora y las góndolas. “Todo el dinero está en el cajón”, agregó la empleada, paralizada por el miedo. El atacante, lejos de calmarse, lanzó amenazas verbales que quedaron registradas en las grabaciones: “Quiero que nunca más me faltes el respeto, nada más”, gritó, a lo que la joven respondió: “Yo no le falto el respeto a nadie”.

Antes de huir, el agresor lanzó una última amenaza: “Cerrá el ort... porque te coj...”. Luego recogió los elementos robados en una bolsa y abandonó el lugar sin causar lesiones físicas a la empleada, aunque la víctima quedó visiblemente conmocionada.

Violento asalto en Berazategui

La Subdelegación Departamental de Investigaciones (SDDI) Berazategui de la policía bonaerense inició tareas investigativas para tratar de identificar al ladrón. Con los registros fílmicos en su poder, los agentes analizaron las imágenes y tomaron testimonios que permitieron identificar al presunto autor, conocido por el apodo de “Luchi”. Su nombre completo resultó ser Abraham Luis Nahuel, con domicilio en el mismo distrito.

La causa, caratulada como robo agravado, quedó bajo intervención de la Unidad Funcional de Instrucción N°4 de Berazategui, a cargo de la fiscal Silvia Borrone. El 30 de julio se emitieron dos órdenes de allanamiento para dar con el paradero del sospechoso. Los procedimientos fueron ejecutados con colaboración del Grupo Táctico Operativo de la Comisaría Berazategui 1°, pero en ese momento Nahuel no fue encontrado.

Durante los días siguientes, el joven permaneció prófugo. Los investigadores no descartaban que estuviera involucrado en otros robos ocurridos recientemente en la zona. Mientras tanto, se reforzaron los patrullajes y se continuó con el análisis de cámaras de seguridad de la vía pública.

Finalmente, en la mañana del sábado, personal de la SDDI localizó al sospechoso en la vía pública. Nahuel caminaba por las calles 21 y 160 cuando fue abordado por los agentes. No ofreció resistencia y fue reducido en el lugar. Luego fue trasladado a sede policial para continuar con las diligencias de rigor.

Hasta el momento, no se informó si los objetos sustraídos fueron recuperados.

La detención de Nahuel representa un avance en la causa, pero la investigación sigue abierta. La fiscalía busca determinar si el joven actuó solo o si forma parte de una red delictiva que opera en el centro de Berazategui. También se investiga si tuvo participación en otros hechos similares registrados en las últimas semanas.