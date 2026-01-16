Terror en Palermo: apuñaló a un hombre sin mediar palabra y cayó una semana después en Villa Crespo

Detectives de la Policía de la Ciudad detuvieron en un departamento de un edificio del barrio de Villa Crespo al sospechoso de haber atacado con un arma blanca a un hombre a la salida de la estación Scalabrini Ortiz de la línea D de subte, en Palermo.

Así lo informaron fuentes policiales. El ataque había ocurrido el 29 de diciembre. La víctima, de 32 años, fue herida en el abdomen. El agresor, de 39 años, se dio a la fuga a pie y después se tomó un colectivo.

La investigación del ataque quedó a cargo del fiscal en lo penal, contravencional y de faltas porteño Mauro Tedeszko.

“A partir de la orden judicial, los investigadores de la Comuna 14 junto a la División Análisis de Registros de la Policía de la Ciudad realizaron el relevamiento de cámaras de seguridad y el análisis del material obtenido, lo que permitió reconstruir la ruta de escape, identificar al autor del ataque y localizar su domicilio”, informaron las fuentes consultadas.

Para avanzar en la investigación fue clave la llamada al número de emergencias 911 que hizo una testigo del ataque y el seguimiento paso a paso de las filmaciones que captaron al sospechoso después del ataque.

La víctima, tras el ataque, le refirió al personal de la Policía de la Ciudad que el agresor, al que no conocía, lo hirió sin mediar palabra.

Si bien se informó en las últimas horas, la detención del sospechoso se concretó el lunes de la semana pasada.

El sospechoso filmado por una cámara de seguridad después del ataque

“Con la información reunida, el 5 de enero se solicitó de manera urgente la orden de allanamiento con detención, la cual fue otorgada por la Justicia. Al ingresar al domicilio, los efectivos lograron reducir y detener al imputado, además de secuestrar la vestimenta utilizada al momento del hecho y su teléfono celular. Durante el procedimiento se incautaron un par de anteojos de sol, una camisa, un pantalón corto de jean, un par de zapatillas, un reloj pulsera y un teléfono celular”, se informó en un comunicado de prensa.

El sospechoso detenido tiene antecedentes penales por un hecho de lesiones ocurrido en 2021 en el barrio de Caballito.

“Se trabaja para intentar determinar el móvil del ataque. Víctima y victimario no se conocían”, dijo a LA NACION una fuente del caso.