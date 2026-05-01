Se conoció otro video del momento en que un policía vació su cargador y mató a una motochorra

Apenas vio acercarse la moto con sus dos ocupantes, el oficial inspector de la Policía de la Ciudad Héctor Camejo sospechó que eran ladrones. No le quedaron dudas de la intención de los motociclistas cuando vio que le aputaban con un arma. Entonces, comenzó a disparar.Vació el cargador de su pistola nueve milímetros. Fueron 17 balazos. Mató a una motochorra e hirió a su cómplice, que escapó del lugar.

El momento en que el policía dispara y mata a una motochorra

Camejo, de 48 años y que hasta su detención prestaba servicio en la Division Patrulla Acceso Sur de la fuerza de seguridad porteña, está imputado de homicidio en exceso de la legítima defensa. Su defensa, tras la audiencia donde fue indagado, pidió su excarcelación.

Ahora se conoció una nueva filmación del momento en que el policía fue interceptado por los motochorros y cómo Camejo vació su cargador.

Todo sucedió durante la medianoche del miércoles pasado en Zeppellin y Montgolfield, en González Catán, en La Matanza, cuando Camejo caminaba mientras hablaba por teléfono. La secuencia quedó grabada por distintas cámaras de seguridad, que fueron incorporadas en el expediente, a cargo del fiscal Adrián Arribas.

La Matanza: un oficial de la Policía de la Ciudad mató a una motochorrara

La delincuente, de 22 años, fue encontrada agonizante por personal de la Policía de la Provincia de Buenos Aires en el cruce de Da Vinci y Montgolfier. Los uniformados llegaron hasta allí alertados por los disparos. A pocos metros, los policías encontraron abandonada una moto.

En la escena de los hechos, personal de la Policía Científica “levantó” diez vainas servidas calibre nueve milímetros y tres proyectiles y una réplica de arma de fuego.

Un rato después, Camejo se hizo presente en la comisaría 1a. de La Matanza para contar que había sido interceptado por una pareja de motochorros que intentó robarle y relató que había hecho varios disparos con su arma reglamentaria.

“El análisis de las filmaciones demuestra que el accionar y la defensa del oficial de la Policía de la Ciudad es bastante irregular”, dijeron a LA NACION fuentes judiciales.

En su declaración indagatoria, Camejo sostuvo que cuando vio que desde la moto le apuntaban, se defendió con su arma reglamentaria. Vació el cargador.

En uno de los videos, se puede observar cómo cae herida la delincuente y su cómplice, a los gritos, pide ayuda. Antes de escapar exclamó: ¡Ayuda por favor! ¡Amiga, amiga! ¡La mató!”.

Fuentes judiciales explicaron que “en un primer momento, el personal policial pensó que la joven hallada herida había sido víctima de un robo”, pero después, al analizar las grabaciones de las cámaras de seguridad y con la presentación de Camejo en la comisaría se supo que había sdo parte de un plan criminal.