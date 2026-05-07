Constitución: un hombre en situación de calle halló una granada con pólvora dentro de un tacho de basura
El explosivo fue encontrado por un hombre en situación de calle en la intersección de San José y Pavón; será detonado en un lugar seguro
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Un hombre en situación de calle encontró este jueves una granada FMK1 dentro de un contenedor de basura en la intersección de San José y Pavón y comenzó a manipularla en plena vía pública.
La situación fue advertida por vecinos que llamaron al 911 (Emergencias), lo que derivó en un operativo de la Policía de la Ciudad para asegurar la zona y evitar riesgos mayores.
Según informaron fuentes de la fuerza a LA NACION, el explosivo será detonado mediante una explosión controlada en un lugar seguro. El procedimiento quedó bajo la órbita del Juzgado Federal N°1, a cargo de la jueza María Servini, con intervención de la Secretaría 1, encabezada por Agustín Miragaya.
Un operativo de la misma naturaleza había tenido lugar el pasado en enero en las inmediaciones del Congreso, cuando un paquete sospechoso puso en alerta a las autoridades y desató un operativo especial.
El “artefacto”, según precisó LA NACION, había sido hallado en Combate de los Pozos 53 cerca de una cabina de gas y el resultado arrojó “negativo”. En el lugar trabajó personal de Explosivos de la Policía Federal Argentina (PFA), quienes recibieron una denuncia de un anónimo que localizó la presencia de un posible artefacto explosivo.
A raíz del amplio despliegue policial en la zona, el tránsito estuvo cortado sobre Combate de los Pozos. Una vez el área pudo ser asegurada, se liberó toda la calzada liberada para la circulación.
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