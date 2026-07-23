Detuvieron en Estados Unidos al exnovio de Agostina Jalabert, modelo argentina asesinada en México

Juan Manuel Reverter, exnovio de Agostina Jalabert y principal sospechoso de su femicidio ocurrido en febrero de 2023 en México, fue detenido en las últimas horas en Estados Unidos luego de tres años prófugo.

El acusado fue arrestado cerca de las 7:30 en Deschutes, estado de Oregon, en medio de un operativo que reunió al Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos, Interpol Washington, al Departamento de Seguridad y a la Patrulla Fronteriza.

Interpol captura instagram

“Tres años contados en horas esperando justicia. Llegó el día. Nunca íbamos a dejar de luchar por vos”, publicaron Camila y Candela Jalabert, hermanas de Agostina en sus redes sociales.

Reverter era buscado desde el 18 de febrero de 2023, luego de que se hallara sin vida a Jalabert. En enero de este año, la Interpol había colocado una alerta roja por su nombre.

“La víctima y el inculpado se encontraban en su domicilio de Playa del Carmen, Quintana Roo, lugar donde el sospechoso comenzó a golpear a la víctima en la cara y en el cuerpo, ejerciendo presión en el cuello, hasta lograr quitarle la vida. Luego tomó un cinturón y lo ató al cuello de la víctima y así simular que se había suicidado”, describió la organización internacional junto a la imagen del argentino que difundió.

Agostina Jalabert tenía 31 años

En aquel entonces, la familia celebró que se colocara una orden de captura internacional. “Estuvimos mucho tiempo esperando este momento, básicamente desde que sucedió. Hubo mucha gente que nos ayudó. Hubo un gran esfuerzo de todos, equipos forenses que contratamos y abogados que nos ayudaron desinteresadamente para revertir la hipótesis inicial que sostenía que había sido un suicidio”, manifestó Germán Jalabert, tío de la víctima, en diálogo con LA NACION.

“Nosotros siempre tuvimos la sospecha de que la historia no era como la contaba el ahora buscado. Por suerte, la causa avanzó, hubo mucha recopilación de pruebas y un cambio de fiscal que generó la orden de detención y captura internacional”, agregó.

El crimen

Agostina fue encontrada muerta en la madrugada del 18 de febrero de 2023 en su departamento de en Playa de Carmen, en el que convivía junto a Reverte.

La modelo, nacida en Carmen de Patagones -ubicada en el límite de la provincia de Buenos Aires y la capital de Río Negro, Viedma- y de 31 años al momento del hecho, había viajado seis meses antes del hecho con el objetivo de continuar con su carrera de modelaje.

La joven había viajado inicialmente junto a su hermana, Candela, pero luego, el acusado se trasladó hasta allí con el fin de recomponer la relación.

Agostina Jalabert

Fue justamente la hermana de Agostina quien la encontró sin vida en la madrugada de aquel día, en un escenario que en un principio había sido investigado por las autoridades como un suicidio.

“Candela llegó al edificio a las 6 y el código de acceso al departamento no funcionaba. Se dirigió al guardia del edificio, donde le informaron que durante la noche hubo disturbios en el departamento, donde se había instalado también el novio de Agostina. Le dijeron que se había llamado dos veces a la policía”, dijo en su momento a LN+ el padre de la víctima, Edgardo Jalabert.

La hermana de modelo, después de aquella conversación en la guardia del edificio, volvió al departamento y golpeó la puerta hasta que el ahora detenido le abrió la puerta.

Investigarán como femicidio el caso de Agostina Jalabert

“Él le preguntó dónde estaba Agostina, y ella, sorprendida, le dijo que Agostina estaba con él. La perrita la guio hasta la puerta del baño, donde encontraron a Agostina colgada del toallero donde se coloca la toalla de manos”, agregó el padre.

Desde entonces comenzó una importante investigación, que primero fue orientada hacia un suicidio. Sin embargo, tiempo después la Justicia de México cambió la hipótesis a la de un femicidio y emitió una búsqueda por Reverte. Finalmente, el prófugo fue hallado en Estados Unidos.