La muerte de Agostina Jalabert: cremaron el cuerpo, por qué la familia apunta al novio y qué dice la carta que le enviaron a la Cancillería

escuchar

Con dudas sobre la forma en que murió Agostina Jalabert, la joven modelo de 31 años oriunda de Carmen de Patagones que fue encontrada muerta en su departamento de Playa del Carmen, la familia envió una carta a la Cancillería para que intervenga y la Justicia de México acelere las investigaciones en relación con su novio, de quien sospechan, pese a que el expediente se caratuló como un suicidio.

LA NACION pudo saber de fuentes vinculadas a la causa que hay un arduo trabajo diplomático argentino para que la investigación se desarrolle bajo el debido proceso ya que tanto la joven fallecida, como el hombre al que apunta la familia, son de esta nacionalidad. De momento, se realizó una autopsia y también se levantaron pruebas del departamento, pero el cuerpo fue cremado, por lo que no podrán realizarse más peritajes sobre los restos de la modelo.

“Uno tiene razones para sospechar”, dijo el tío

Esta mañana el tío de la joven fallecida, Germán Jalabert, precisó en diálogo con LN+ que el sábado 18 de febrero a la mañana Candela Jalabert, la hermana de Agostina, que había ido a pasar el verano a esa zona playera de México adonde su familiar vivía desde septiembre del año pasado para avanzar en el mundo del modelaje, volvió al departamento a las 7 de la mañana. “No se aplicaron los protocolos de femicidio y no se hicieron las cosas como debían”, aseguró el familiar, quien detalló los motivos por los que apuntan al novio la joven.

Agostina Jalabert, la argentina hallada muerta en México

“La guardia del complejo donde vivían le comentó a Candela que había habido muchos disturbios, que había ido la Policía, por gritos y peleas. Había una relación tormentosa entre Agostina y su novio”, anticipó Germán Jalabert, que siguió: “Con lo cual Candela se apuró a subir adonde estaba el departamento, que tenía una llave de seguridad con código que jamás se trababa o se bloqueaba, solo se utilizaba en ese departamento esa llave. Candela introdujo ese código y la puerta estaba trabada por dentro. Le llamó absolutamente la atención y empezó a gritar, golpear la puerta, tocar timbre”.

En ese momento detalló cómo entró en escena la pareja de la modelo muerta, un joven oriundo de Viedma que habría ido a visitar a Agostina y se quedó allí. “Finalmente Candela sintió ruido de que estaban destrabando la puerta. Se encontró con el novio y le preguntó por Agostina. Y Candela le dijo: ‘Agostina está con vos, yo me fui hace un día de acá'. Entró corriendo y la perrita que estaba ahí la guio al primer lugar que fue, el baño en suite de la misma habitación donde el novio dijo que estaría durmiendo”.

Por último, Germán Jalabert detalló cómo Candela encontró el cuerpo sin vida de su hermana. “Estaba Agostina colgada de un toallero, a un metro del piso”, detalló el hombre, que sintetizó: “Departamento con puerta boqueada, peleas toda la noches, uno tiene razones para sospechar”.

Mientras, el hombre planteó que pidieron auxilio de la Cancillería y que así lograron que la causa se dinamice y que avance la investigación. “Ahora estamos distinto”, sostuvo.

La carta a la Cancillería

La nota que llegó a las oficinas de Santiago Cafiero estaba firmada por el padre de Agostina, Edgardo Jalabert, director del Hospital Pedro Ecay y secretario de Salud de Carmen de Patagones. Allí solicitó la intervención del Ministerio de Relaciones Exteriores ante las autoridades que correspondan en México y dijo que la familia vivió una “situación de indefensión” ante la muerte de su hija.

“El procedimiento judicial está cargado de falencias. No se aplica ninguno de los protocolos básicos para investigar y saber las causas reales de su muerte. No se detiene al novio, no se le secuestra el teléfono, ni se le realizan exámenes toxicológicos, así como tampoco se constata si tiene lesiones. A todo esto debemos agregar la falta total y absoluta de acceso a la causa que ha tenido nuestra familia, ello no obstante que el cónsul argentino en Playa del Carmen ha intentado conseguir copias de las actuaciones y no lo ha logrado”, detalló el hombre en su misiva, publicada por el medio de Viedma VDM Noticias.

También agradeció por “la asistencia prestada” en ese “triste momento” al Consulado Argentino en Playa del Carmen, sobre todo al titular de ese organismo, Lautaro Filchtinsky.

En tanto, Jalabert dijo que la Cancillería tiene “obligación estatal de investigar y sancionar la violencia contra las mujeres” y, además, de garantizar a los familiares “el derecho al esclarecimiento de las circunstancias que rodearon el fallecimiento de Agostina”.

Lo que se sabe del caso

La familia Jalabert aseguró que hubo situaciones de violencia de género anteriores que involucran al hombre apuntado por ellos. Dijeron al respecto que en una oportunidad el vínculo se había cortado “por un episodio violento que no fue denunciado”.

Según Diario Río Negro, los familiares indicaron que hubo dos llamados a la Policía por parte de los vecinos de Playa del Carmen en los momentos previos a que Agostina fuera hallada muerta, por disturbios, uno de los cuales llevó a que los agentes se acercaran al domicilio.

La despedida de su padre: “Vamos a lucharte hasta el último momento”

En redes sociales, los allegados a la joven la despidieron y afirmaron que intentarán que se esclarezca lo que pasó. Una de las publicaciones más sentidas fue justamente la de Eduardo Jalabert, padre de la joven, quien subió una foto de ella y escribió: “Así te ibas hace seis meses a continuar tu vida a México con ilusiones, con ganas, con emociones, con Bruna [por su perra]. Pero algo te arrebató la vida y nos dejó a nosotros con la espera de volver a verte. Vamos a lucharte hasta el último momento, porque esto no va a quedar así y vos te lo mereces, para finalmente lograr la paz que te merecés y que se encargaron de consumirte. Te vamos a extrañar, aunque sabemos bien que siempre vas a estar entre todos nosotros. Te amamos”.

La publicación del padre de Agostina Jalabert, la joven encontrada muerta en México Facebook

LA NACION