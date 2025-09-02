Detuvieron en Parque Patricios a un hombre acusado de violación que estaba prófugo desde 2016

La Policía de la ciudad de Buenos Aires detuvo a un hombre acusado de abuso sexual agravado, que se encontraba prófugo desde 2016. El violador fue sorprendido por los agentes cuando salía de su casa, ubicada en el barrio porteño de Parque Patricios.

Fuentes del Ministerio de Seguridad porteño indicaron a LA NACION que el procedimiento se realizó el pasado martes a las 7.45 de la mañana en la calle Alberti al 1800, aunque recién hoy la Justicia autorizó su difusión. Fue identificado con las siglas E.A.F. y tiene 49 años.

La División Investigaciones Comunales 3 (DIC3), a cargo del caso, recibió el pasado 12 de agosto un oficio judicial con la orden de establecer el domicilio del imputado y concretar su captura. Así, en menos de dos semanas, los oficiales lograron localizarlo y lo arrestaron cuando salía del edificio en el que residía.

El detenido fue trasladado a la Comisaría Vecinal 3 B de la Policía de la ciudad y puesto a disposición del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 18, presidido por el Dr. Domingo Luis Altieri, quien solicitó la captura.

La causa inició el 4 de noviembre de 2016 por abuso sexual agravado con acceso carnal. En su etapa de instrucción estuvo a cargo del Juzgado en lo Criminal y Correccional N.º 5, Secretaría 110.

Un caso similar

En abril del año pasado, cuatro hombres fueron detenidos en la ciudad acusados de abuso sexual, en su mayoría, a menores de edad. Uno de los aprehendidos se encontraba prófugo desde hacía 10 años. Era buscado por violentar sexualmente a los hijos de su entonces pareja, hechos que se habían consumado entre los años 2009 y 2011.

El acusado fue detenido a inicios de marzo, cuando el Juzgado Nacional en los Criminal y Correccional N.º 6 solicitó la intervención de la División Capturas y Prófugos de la Policía de la ciudad para detener a un hombre de 52 años que se encontraba fugitivo desde hacía una década por el delito de abuso sexual agravado.

El hombre se encontraba prófugo desde junio del 2014, fecha en que la Justicia dispuso su averiguación de paradero tras ser acusado de abusar a los hijos menores de edad de quien era su pareja. Los investigadores recopilaron información de interés para la causa hasta que obtuvieron una tarjeta SUBE registrada a su nombre.

Los datos de la tarjeta determinaron que el sospechoso frecuentaba la Plaza Constitución desde donde tomaba el transporte público para regresar a su domicilio en la localidad de Bernal, en el municipio de Quilmes. Luego de mantener varias guardias en la zona lograron identificar y detener al hombre.