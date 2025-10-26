Disfrazado del “Joker”, intentó votar y generó un insólito episodio en la puerta de la escuela

En una jornada electoral marcada por el debut de la Boleta Única de Papel (BUP), en la mayoría de los centros de votación las elecciones se desarrollaban con normalidad hasta que un hecho insólito ocurrió en la Escuela Teniente Benjamín Matienzo N°5 de El Palomar, en el conurbano bonaerense. Al establecimiento educativo llegó un hombre maquillado y vestido como el Joker [el Guasón], el personaje de historietas, y manifestó su intención de votar.

Personal de la Dirección Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, que realizaba cobertura externa en el establecimiento, intervino ante la situación. Según el parte policial, la delegada a cargo del centro de votación, le informó que debía retirarse el maquillaje para poder acreditar su identidad ante las autoridades de mesa si quería votar.

El episodio quedó registrado en un video grabado por el propio hombre disfrazado, en el que se observa un intercambio con oficiales del UTOI que custodiaban la escuela y con la responsable del establecimiento. “Si me dicen que no, yo me voy”, se lo escucha decir al inicio del video, mientras aclara que no quiere “complicarle la vida a nadie”.

En otro tramo, cuando los policías le indican que no está autorizado el filmarlos, el hombre insiste en que puede grabar: “Yo me estoy grabando a mí, y usted está atrás mío. Que es muy diferente. [El oficial se aleja para salir de cuadro] Así estamos mejor. No, no, yo no estoy provocando nada”. El efectivo le responde: “Por favor, no me filmen. Yo estoy haciendo mi trabajo, y no trabajo todos los días acá en la calle. Yo trabajo en zonas hostiles”.

Luego interviene la delegada del establecimiento: “Yo soy la delegada de la escuela, y a nosotros lo que nos indican es que a la persona se le tiene que ver el rostro. Una persona no puede venir, por ejemplo, con una máscara”. El hombre acepta la explicación: “Está perfecto. Es, desde ese lugar, por un tema de identidad. Está perfecto”.

Finalmente, se retiró con frases que también quedaron registradas: “Vamos, papu [le dice a una persona que lo acompañaba]. Un placer. Chao, señor oficial. Nos vemos, rey. I love you, baby. Te amo, sabés que te amo igual, eh. Vos que no querés, te filme. Besito”.

Según el parte policial, el individuo se retiró del lugar sin incidentes, acompañado por otra persona que registraba el hecho con un teléfono celular. No se logró establecer la identidad de ninguno de los dos hombres.