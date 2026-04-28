Quién era Rosalía Yamila La Roza, la mujer policía que fue asesinada de un tiro en la cabeza por su hijo de 15 años

Una policía de 44 años fue asesinada en Santa Fe por su hijo de 15 años, quien le disparó en el cráneo con su arma reglamentaria. La víctima, identificada como Rosalía Yamila La Roza, prestaba servicios en la Policía Federal y se encontraba en su casa al momento del ataque.

El hecho ocurrió el pasado sábado 21 de marzo en la localidad de Villa Gobernador Gálvez, en las afueras de Rosario, mientras la mujer estaba de franco en su domicilio de la calle Bécquer al 1300. La Roza se desempeñaba en la División Unidad Operativa Federal de Rosario y tenía siete hijos.

Rosa, madre de la policía asesinada, declaró ante la prensa local que su hija intentó numerosas veces poner límites al joven por los problemas de conducta que manifestó durante el último año. También detalló que la agente incluso buscó contener a su hijo con diferentes actividades familiares antes del desenlace.

La investigación judicial determinó que el adolescente premeditó el homicidio, ya que comunicó sus intenciones a personas de su confianza en los días previos al crimen mediante distintos mensajes de texto. Tras efectuar el disparo, el joven utilizó las redes sociales para informar a sus contactos que había concretado el ataque.

La fiscal Virginia Gabenara, de la Unidad Fiscal Especializada en Responsabilidad Penal Adolescente, descartó la posibilidad de un forcejeo debido a que la bala ingresó por la nuca de la víctima, probablemente agarrándola desprevenida.

El hospital en donde falleció la víctima Captura

Luego de herir a su madre, el joven llamó a una ambulancia del Servicio Integrado de Emergencias Sanitarias. La Roza fue trasladada al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA), donde llegó en estado crítico, con pérdida de masa encefálica, y falleció pocas horas después pese a los intentos de reanimación del personal médico.

El agresor, al ser inimputable por su edad, fue llevado a una audiencia informativa y está alojado en un centro especializado en las afueras de Rosario. El juez Estanislao Surraco dispuso que una junta de salud mental examine al adolescente para evaluar su situación.

“Nuestro silencio es una decisión consciente de fe en las instituciones y en el valor de la ley. Sin embargo, detrás de cada plazo técnico hay una familia atravesada por una angustia que no conoce de calendarios. El tiempo de la Justicia es necesario, pero nuestra espera es agónica”, expresaron los familiares de la víctima a través de un comunicado.

“No se merecía morir en manos de este pibito. La estamos pasando horrible. Hoy tuvimos otra audiencia. Con el hecho de que es menor, por poco me van a decir ‘andá a darle la leche en la cama’. Este delincuente asesino no es mi nieto. Lo destierro de mi familia. ¿Porque tiene 15 años tiene derecho a matar a su madre?”, afirmó la abuela del asesino, en diálogo con la señal local El Tres.