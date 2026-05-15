Un joven fue detenido por matar a su padre: lo golpeó en la cabeza y lo asesinó de varias puñaladas

SANTA FE.- Un joven de 22 años quedó detenido y en prisión preventiva en Rufino, la misma ciudad santafecina donde hace 26 años apareció muerta la hija del por entonces juez Carlos Fraticelli, acusado de haber matado a su padre.

Según la mecánica descripta por el Ministerio Público de la Acusación (MPA) en la audiencia de acusación, el imputado golpeó a su padre en la parte posterior de la cabeza y, después, lo apuñaló reiteradas veces.

Pero la brutal agresión prosiguió cuando –según la imputación- el parricida “envolvió el cuerpo de su padre en frazadas y lo ató a la parte trasera de una camioneta Chevrolet Apache amarilla, propiedad de la víctima, y lo sacó arrastrándolo por el camino trasero de la vivienda” para llevarlo hasta un canal donde lo arrojó.

El parricidio ocurrió en la ciudad de Rufino Gustavo Risso Patrón

En la reciente audiencia de acusación, la defensa del supuesto asesino pidió la realización de una junta de salud mental para evaluar su estado, cuestión que fue autorizada por la jueza de Rufino Lorena Garini, pese a lo cual la magistrada apoyó el pedido de prisión preventiva realizada el fiscal Mauro Menéndez, del MPA.

El joven quedó imputado de homicidio agravado por el vínculo y falsa denuncia. Esto último refiere a la presentación que el joven hizo para que la policía averigüe dónde se encontraba su padre que había “desaparecido”.

Rufino es la ciudad santafecina donde el 10 de mayo de 2000 fue hallada muerta Natalia Fraticelli, la hija del entonces juez de Instrucción Carlos Fraticelli y de Graciela Dieser.

Ambos fueron imputados y estuvieron varios años en la cárcel hasta que la Corte Suprema de Justicia resolvió dejarlos en libertad por defectos procesales que luego dieron lugar a la sanción de un nuevo sistema penal en la provincia de Santa Fe.

Heridas mortales

La víctima del reciente parricidio fue identificada como Juan Emilio López, de 50 años. El homicidio ocurrió el domingo pasado, entre las 20 y las 22.A

Fuentes de la investigación dijeron a LA NACION que el imputado golpeó a la víctima en la parte posterior de su cabeza; “luego le asestó una serie de puñaladas mientras su padre estaba tendido en el piso”.

Tras ello, el victimario no dudó en envolver el cuerpo de su padre con frazadas que retiró de la cama del hombre, lo ató a la parte posterior de su propia camioneta, arrastrándolo hasta un derivador de aguas pluviales ubicado en la intersección de las calles Meunier y José Ingenieros, “donde se detuvo, arrojó el cuerpo de su padre y regresó a la vivienda”.

“Con el fin de lograr la impunidad por el homicidio que había cometido, el martes 5 de mayo, el imputado realizó una denuncia por la presunta desaparición de su padre y aportó datos falsos”, resaltó el fiscal en la audiencia de acusación, lo que originó un amplio operativo en la ciudad de Rufino y zonas cercanas.

Menéndez destacó que “si bien la investigación se inició por la búsqueda del paradero de López, fuimos realizando distintas diligencias que nos permitieron avanzar con la hipótesis de que en realidad se trataba de un homicidio”.

En tal sentido, el representante del MPA indicó que “anteayer ordenamos la detención del imputado, quien estaba en la vivienda en la que cometió el ilícito. Finalmente, en horas de la tarde de ese día fue encontrado el cuerpo de la víctima”, concluyó el fiscal.

El joven que quedó en prisión preventiva y fue imputado por los delitos de homicidio doloso agravado (por el vínculo) y falsa denuncia.

Por el momento estaría descartada la eventual participación de otra persona en el momento del ataque a López y en el posterior traslado de su cuerpo.