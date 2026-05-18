Dos ladrones montados a caballo robaron un kiosco en el centro de Miramar

Una insólita secuencia delictiva, que podría haber sido extraída de una película del Lejano Oeste, quedó registrada por cámaras de seguridad privada en la ciudad balnearia de Miramar, donde dos jóvenes ladrones montados a caballo asaltaron un kiosco en plena zona céntrica y escaparon al galope tras llevarse mercadería del comercio.

El hecho ocurrió durante la madrugada del sábado en un local situado en la esquina de las calles 21 y 36, en la continuidad de la peatonal de la ciudad cabecera del partido bonaerense de General Alvarado.

Las imágenes captadas por las cámaras de vigilancia rápidamente comenzaron a circular en redes sociales y generaron sorpresa e indignación entre vecinos de la zona, que reclamaron mayores medidas de seguridad y cuestionaron la falta de controles.

Ladrones a caballo en Miramar

Según se observa en el video, los delincuentes llegaron al lugar montados a caballo cerca de las 6.30 de la mañana. Tras detenerse frente al comercio, ingresaron al kiosco que estaba cerrado y, con total tranquilidad, comenzaron a revisar el interior del local.

Incluso en las imágenes se puede ver cómo uno de ellos enciende la luz para observar mejor la mercadería y seleccionar qué llevarse, y luego la apaga, mientras el otro permanece atento fuera del lugar.

Tras unos minutos dentro del comercio, ambos escaparon montados a caballo y se alejaron del lugar sin ser interceptados.

La escena, tan llamativa como preocupante, causó un fuerte impacto entre los habitantes de Miramar, especialmente porque ocurrió en una zona céntrica y transitada de la ciudad.

Vecinos señalaron que la inseguridad viene creciendo en distintos sectores de la localidad y remarcaron que el robo ocurrió prácticamente en el corazón comercial de Miramar, a pocos metros de la peatonal.

Varios residentes manifestaron preocupación por la falta de presencia policial durante la madrugada y reclamaron mayores controles para evitar nuevos episodios delictivos.

Hasta el momento, las autoridades no informaron detenciones ni identificaron oficialmente a los responsables del robo.