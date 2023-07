Dramático testimonio: “Muchos nervios, le tuve que conocer la cara al asesino de mi hijo”, dijo la madre de una víctima

escuchar

CÓRDOBA.- No fue un día más. Sabía que llegaba el momento de estar frente a frente con el acusado de haber hecho los disparos mortales. “Estoy con muchos nervios porque le tuve que conocer la cara al asesino de mi hijo y a otros dos policías que no conocía. Están ahí como si nada hubiesen hecho. Me pone mal, me duele, pero no voy a caer, no voy a bajar los brazos, voy a estar más fuerte que nunca y queremos que se haga justicia por Joaquín para que él pueda descansar en paz”.

Así, Soledad, la madre de Joaquín Paredes, el adolescente asesinado a balazos cuando estaba con sus amigos en una plaza de Paso Viejo, situado en el norte de la provincia, resumía sus sensaciones tras el primer día del juicio por el crimen de su hijo, ocurrido en octubre de 2020 durante el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) decretado por la pandemia de Covid.

El debate oral, con seis policías acusados, se realizará en los tribunales de la ciudad de Cruz del Eje. El veredicto estará a cargo de un jurado popular.

La fiscal Fabiana Pochettino sostuvo que los acusados tuvieron la intención de matar. La representante del Ministerio Público planteó que los imputados “actuaron de forma desmedida y violenta, desoyendo las formas previstas para el accionar policial para proteger a los ciudadanos. No hubo más muertos porque los policías no saben tirar. Fue doloso, tuvieron la intención de matar y los chicos no se pudieron defender”.

La primera audiencia estuvo marcada por el pedido de dos abogados de los policías acusados. Plantearon que no deben participar los jurados populares, reclamo que fue rechazado por el tribunal.

Ricardo Moreno, defensor de Maykel Mercedes López, el agente de 24 años acusado de haber disparado los balazos que mataron a Paredes e imputado de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, sostuvo que hay “incompetencia” de los jurados populares en el juzgamiento del delito que se le imputa a su representado.

Joaquín Paredes, el chico de 15 años asesinado por policías en Paso Viejo

“El jurado popular de la audiencia, en lo que hace a Maykel López, para nada tiene que intervenir. Por la figura penal, no admite que los jurados actúen”, explicó.

López es el único de los policías que llegó detenido al juicio. Igual pedido hizo Ricardo Videla, defensor de Daniel Alberto Sosa llegó imputado de amenazas.

El tribunal rechazó el pedido y argumentó que el proceso es el mismo para todos los policías imputados más allá de la responsabilidad que le cabe a cada uno en el caso.

Moreno dijo que su defendido reconoció, “desde un primer momento”, ser el autor de los disparos que asesinaron al adolescente.

“Su actuación para nada compagina con la autoría de un homicidio, sino en un exceso en la legítima defensa, porque un grupo de jóvenes totalmente alcoholizados querían agredir a tres policías que estaban en una comisaría”, argumentó.

En la audiencia, el abogado de los tres agentes imputados por abuso de arma agravado e incumplimiento en los deberes de funcionario público, Pedro Despouy, planteó que lo que se va a analizar es si las conductas de sus defendidos “encuadran en estas figuras penales” y enfatizó que los tres “dispararon al aire”.

“Las pruebas y declaraciones dan cuenta de que hicieron disparos disuasivos. De ninguna manera hubo violencia institucional, como sí sabemos qué ocurrió en el caso Blas Correas”, dijo Despouy.

Los imputados son Enzo Ricardo Alvarado, Ronald Fernández Aliendro, Jorge Luis Gómez, Maikel Mercedes López, Iván Alexis Luna y Daniel Alberto Sosa Gallardo. Mercedes López es el único acusado como autor material del homicidio.

“Quiero que se haga justicia para que pueda descansar en paz y esto no vuelva a suceder nunca más”, sostuvo Soledad, la madre de la víctima a los medios de comunicación en el primer día del juicio por el crimen de su hijo.