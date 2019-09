Parte de la droga secuestradas en las valijas despachadas en un vuelo de Air Europa Crédito: Aduana / AFIP

Solo dos habían viajado en avión con anterioridad. Los otros ocho nunca habían volado. Era su primera vez. La mayoría compró el pasaje de Air Europa para ir a España a 24 horas del vuelo, en efectivo.

Los diez jóvenes, de entre 20 y 30 años, llegaron al aeropuerto internacional de Ezeiza casi al mismo tiempo, en remises. Estaban vestidos con ropa nueva. Tenían bolsos de mano y maletas carry on. No lo sabían, pero los estaban esperando. Despacharon 11 valijas y esperaron el horario de embarque. Pero nunca pudieron subir a la aeronave. El equipaje no pasó el control de los escáneres y el grupo quedó preso, acusado de intentar sacar de contrabando 255 kilos de cocaína.

"Jóvenes. Sin antecedentes penales. Ocho de los diez nunca había viajado en avión. La mayoría, vecinos del barrio Ejército de los Andes, más conocido como Fuerte Apache. Así se podría definir el perfil de las las personas reclutadas como mulas por la banda narco. Otro dato que llamó la atención es que tenían pasaje para regresar dentro de las 48 horas siguientes", afirmó a LA NACION una fuente que participa de la investigación.

La droga fue descubierta el martes pasado, el mismo día del trágico derrumbe en el aeropuerto internacional de Ezeiza donde murió un operario y otras 13 personas resultaron heridas. "Ahora estamos detrás de los reclutadores de las mulas. Estamos tras los pasos de dos sospechosos", sostuvo el informante.

La causa, a cargo del juez en lo penal económico Pablo Yadarola, ya tiene 16 detenidos. Se trata de los diez jóvenes utilizados como mulas, tres oficiales de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y de otros tres sospechosos vinculados a la banda.

La cocaína, distribuida en 237 paquetes con un peso de casi 255 kilos, estaba dispuesta en las valijas sin ningún método de ocultamiento. Dato que llamó la atención de los investigadores.

"En algúna valija había algún que otro paquete de café, además de la droga. Pero no había ni doble fondo ni ropa para intentar ocultar la carga ilegal. Es un dato que llama la atención porque significa que o que tenían los contactos necesarios para despachar la droga sin ningún tipo de control en Ezeiza, y también la colaboración en España para retirarla sin que nadie la revisara, o eran unos kamikazes que se arriesgaron", explicó un investigador.

La sospecha de que la banda tuviese contactos en el aeropuerto de Ezeiza hizo que el juez Yadarola ordenara la detención de tres oficiales de la PSA. Se trata de dos oficiales con experiencias en los controles de los pasajeros y equipajes y el tercer sospechoso es un oficial superior de la PSA encargado de asignar los turnos de los controladores.