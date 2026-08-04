El abogado de Candela Arizaga denunció irregularidades en el allanamiento y dijo que pedirá la nulidad

El abogado de Candela Arizaga, la modelo de 23 años que este martes salió corriendo semidesnuda del departamento del exdiputado Facundo Moyano, anunció que pedirá la nulidad del allanamiento que se hizo en la propiedad del dirigente en el barrio porteño de Belgrano.

El letrado Diego Storto denunció en diálogo con LN+ que una persona ingresó al inmueble durante el período en el que la Fiscalía pidió el allanamiento y fue otorgado por la Justicia.

“Hoy fue allanado el domicilio de Moyano y previo a eso se vio ingresar a una persona al departamento. No solamente me inquieta sino que voy a ver de quién es la responsabilidad”, reclamó el abogado de la joven.

Y advirtió: “Si el fiscal ordena a las 10 que allanen y la policía allana a las 17 y alguien ingresa al departamento, es responsabilidad de la policía. Ese allanamiento ni a mí ni a la fiscalía nos sirve. Se rompe la cadena de custodia. Una persona ingresa y sale con un bolso”, advirtió Storto.

Durante la mañana, el auxiliar fiscal Julián Pistone, de la Unidad de Flagrancia (UFLA) Norte del Ministerio Público de la Ciudad, había solicitado ante la jueza en lo Penal, Contravencional y de Faltas Julia Correa el allanamiento del departamento, ubicado en avenida del Libertador 5400.

El personal de la Policía de la Ciudad terminó el allanamiento en el departamento por la tarde y voceros de la investigación aseguraron que el resultado fue negativo porque no se secuestraron sustancias estupefacientes. En tanto, los uniformados secuestraron un dispositivo USB, un reloj Apple Watch y medicamentos.

“Es muy rara la prolijidad, el accionar”, cuestionó Storto y mencionó sus sospechas ante la decisión de Moyano de negarse a hacer los estudios de sangre y de orina. “Con el diario del lunes te digo que si sé que va a haber un allanamiento que va a dar negativo y vos no me hiciste un examen toxicológico, yo voy a decir que no consumo”, analizó.

Sale la policía del allanamientoen el departamento de Facundo Moyano Santiago Flilipuzzi

Y añadió: “Si a vos te dicen que sospechan de vos y tenés que hacerte un examen toxicológico, y vos no tenés absolutamente nada, entonces dirías de hacerlo. Lo mismo cuando te llaman a indagatoria. Si no tenés nada que ocultar, contestas todo lo que te preguntan”, añadió.

Qué pasó

Moyano y Arizaga fueron encontrados pasadas las 5 de la mañana en la intersección entre Virrey Vértiz y Sucre. La pareja provenía del departamento de Moyano en avenida del Libertador al 5400.

El encargado de seguridad del edificio mencionó que un hombre y una mujer habían salido “tras una incidencia” y que caminaron por la avenida. El recorrido continuó hasta la mencionada intersección, donde fueron interceptados por personal policial que los identificó como Juan Facundo Moyano y Candela Arizaga. Ambos tenían signos de consumo de estupefacientes.

La joven manifestó que fue “agredida por el señor Moyano” y, ante ello, los agentes solicitaron la la asistencia de una ambulancia del SAME, que determinó su trasladado al Hospital Pirovano.

Allí declaró ante División Protección Familiar de la Policía de la Ciudad que no fue golpeada ni encerrada por el sindicalista, y que la situación se salió de control por el consumo de estupefacientes. Permaneció allí hasta las últimas horas de la tarde, cuando fue dada de alta.

La imagen de Facundo Moyano al ser detenido

“Fue dada de alta con un alto grado de estrés y estado de shock, pero ninguna afección física que le impida seguir su reposo en su casa o un domicilio de una amiga, donde está ahora. No tiene ninguna enfermedad”, detalló Storto.

Ante la consulta de si Moyano “encerró” a Arizaga, el abogado expresó: “Esas son cuestiones de entendimiento. Hoy tenemos una persona detenida y está detenida con un informe policial. El personal policial le informó al fiscal de lo que había pasado. El fiscal determinó que ese chico tiene que estar preso. No nos olvidemos el contexto en el que se desarrolla toda la situación. Hace como dos o tres días que los chicos estaban ahí”.

Storto reafirmó que la joven no tenía un consumo problemático y que no tiene “nada que ver con las drogas”. “Vamos a ver cómo llega esta droga a poder ser tomada por esta chica”, alertó.