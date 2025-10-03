LA NACION

El abogado de Morena Verri, sobre Ozorio antes de que declare: “Fue quien reclutó a los soldaditos para que ejecuten”

En una ronda de prensa, Diego Storto sostuvo que “arriba de ”Pequeño J" y Matías Ozorio no hay nadie"; “Todos merecen la pena de muerte”, sentenció sobre los detenidos

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
Diego Storto, abogado de la familia de Morena, esta mañana
Diego Storto, abogado de la familia de Morena, esta mañana

Diego Storto, el abogado de la familia de Morena Verri, una de las jóvenes asesinadas en el triple crimen de Florencio Varela, aseguró este viernes en una ronda de prensa que Matías Ozorio, supuesto ladero de “Pequeño J”, “fue el encargado de reclutar a los soldaditos para que ejecuten”.

Diego Storto, abogado de la familia de Morena
Diego Storto, abogado de la familia de Morena

En referencia a los detenidos de la causa, Storto sostuvo que “todos merecen la pena de muerte”. Sobre la investigación, expuso: “Primero se debe resolver el asunto de los asesinatos. Luego se podría pasar al fuero federal con lo alusivo al narcotráfico“.

Noticia en desarrollo

LA NACION
ln-mas
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Seguridad
  1. De camino al Mercado Central traspasaron de un camión bananero a una camioneta 444 kilos de cocaína
    1

    Operativo. De camino al Mercado Central traspasaron de un camión bananero a una camioneta 444 kilos de cocaína

  2. Cayó “Sofi”, la viuda negra de Soldati: está acusada de al menos siete robos
    2

    Cayó “Sofi”, la viuda negra de Soldati: está acusada de al menos siete robos

  3. Un exdiputado y un empresario que se fugó a Paraguay, detrás de un megacontrabando de granos
    3

    Un exdiputado y un empresario que se fugó cuando iban a detenerlo, detrás de un megacontrabando de granos

  4. Triple crimen: qué se sabe de la declaración del ladero de Pequeño J y cómo avanza la investigación este viernes 3 de octubre
    4

    Triple crimen: qué se sabe de la declaración del ladero de Pequeño J y cómo avanza la investigación este viernes 3 de octubre

Cargando banners ...