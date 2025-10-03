El abogado de Morena Verri, sobre Ozorio antes de que declare: “Fue quien reclutó a los soldaditos para que ejecuten”

Diego Storto, el abogado de la familia de Morena Verri, una de las jóvenes asesinadas en el triple crimen de Florencio Varela, aseguró este viernes en una ronda de prensa que Matías Ozorio, supuesto ladero de “Pequeño J”, “fue el encargado de reclutar a los soldaditos para que ejecuten”.

En referencia a los detenidos de la causa, Storto sostuvo que “todos merecen la pena de muerte”. Sobre la investigación, expuso: “Primero se debe resolver el asunto de los asesinatos. Luego se podría pasar al fuero federal con lo alusivo al narcotráfico“.

