El audio que “Pequeño J” le envió a su novia antes de quedar detenido: “Espérame que arregle este problema”

El supuesto líder narco le envió ese mensaje mientras se escapaba desde la Argentina hacia Perú; la información fue obtenida gracias al rastreo de su teléfono celular
“Ando en lugares lejos y es feo porque tengo que viajar humillado y nunca tuve que humillarme por nadie”. Eso dice “Pequeño J” en un audio que le envió a una de sus supuestas parejas mientras escapaba desde la Argentina hacia Perú, donde fue finalmente detenido. En el mismo mensaje, al supuesto líder narco se le escucha decir “todo el mundo me pide plata”.
La grabación fue obtenida gracias al rastreo del teléfono celular de “Pequeño J”, confirmado por el ministro de Seguridad bonaerense Javier Alonso este miércoles en LN+. En el mensaje, el supuesto líder narco se refiere al triple crimen de Florencio Varela como “un problema”.
El mensaje completo de “Pequeño J”
“Sí, mi amor, pero escúchame. Espera que arregle este problema porque yo ando corrido, no ando en mi casa.
Ando en lugares lejos y es feo porque tengo que viajar humillado y nunca tuve que humillarme por nadie
Los tíos me cobran, todos quieren mi plata, me estoy volviendo hijo de puta, y no quiero que tú veas lo que pasa.
Yo te tengo que traer aquí cuando todo esté bien. Pero no te tengo que traer aquí cuando todo esté en guerra
No te quiero ver estresada ni triste ni nada, ¿viste?"
Rompió el silencio el abogado de la mujer que les alquiló la casa a Pequeño J y a Ozorio
Daniel Giaquinta es el abogado de Celeste González Guerrero quien, junto a su pareja Miguel Villanueva Silva, vivían en la casa del horror donde se cometió el triple crimen de Florencio Varela. “Celeste vio a las chicas cuando llegaron, pero me aseguró categóricamente que no tuvo nada que ver con el crimen”, relató el letrado en los estudios de LN+.
“La noche del crimen, Celeste y su pareja recibieron unos mensajes en donde les pedían alquilar la casa por una noche para realizar una fiesta. Una fiesta donde iba a haber alcohol, mujeres y drogas. Por el alquiler les pagaron mil dólares en la mano”, reconstruyó Giaquinta.
