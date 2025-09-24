El calvario de Aralí Vivas: la madre, el padrastro y un amigo de la pareja van a juicio por el homicidio de la niña de 8 años en Córdoba

CÓRDOBA.- A once meses del horror del crimen de Aralí Vivas, la nena de 8 años asesinada en la localidad de Brikmann, la fiscalía cerró la investigación y pidió la elevación a juicio. Los acusados son la madre de la niña, Rocío Milagros Rauch, de 28 años; su pareja, Ezequiel Matías Simeone, de 33 años, y un amigo de ambos, Cristian Hernán Varela, de 40.

La imputación es por abuso sexual agravado por la edad de la víctima y por la participación de más de una persona, en concurso real con homicidio criminis causae, y en el caso de Simeone, también estrago, porque incendió la casa para tratar de borrar las evidencias. El cuerpo de Aralí fue encontrado después de que se lograra apagar el fuego.

A Aralí la asesinó su padrastro y la autopsia reveló abuso sexual con acceso carnal. La niña vivió un infierno antes de su asesinato, que puso al descubierto una cadena de responsabilidades que van más allá de sus homicidas.

Practicaba fútbol con su hermanito de 9 años; cuando le decían que tenía que regresar a su casa, se hacía pis. Lo veían las mamás de sus compañeritos. Ambos hermanos vivieron un tiempo con su padre; después, con un tío, pero regresaron con su madre porque había violencia en la otra casa.

Rauch y Simeone tienen tres hijos juntos -el menor tenía apenas meses cuando fue el crimen- y habían sido retirados del hogar por las denuncias de violencia, pero fueron reintegrados porque las autoridades entendieron que estaban dadas las condiciones para que vivieran con sus padres y sus hermanos mayores (Aralí y el nene, que ahora tiene 10 años).

El fiscal de instrucción de Morteros, Francisco Paygés, firmó el cierre de la investigación y la causa se elevará a juicio. Será la Cámara del Crimen de San Francisco la que llevará adelante el proceso cuando se defina la fecha. Los acusados enfrentan la pena máxima: prisión perpetua.

Rauch consumía alcohol y se drogaba; por eso se le ordenó que hiciera un tratamiento en la Red de Adicciones Córdoba. Antes del crimen de Aralí unos vecinos alertaron a las autoridades porque su beba, que entonces tenía diez meses, estaba jugando con combustible cerca de una salamandra y ella estaba prácticamente inconsciente. La nena tiene ahora cuatro años.

De la investigación surgió que uno de los hermanitos contó que el día del crimen el padre los invitó a ir a la plaza a jugar y él subió a llamar a Aralí. “Estaba dormida, la tapé y bajé”, describió. Él no lo sabía, pero la nena ya estaba muerta.

Los bomberos encontraron su cuerpo boca abajo, en la cama, abrazada a una almohada. Les llamó la atención que la habitación fuese lo único que se había quemado de la casa, producto del incendio; las puertas no estaban cerradas con llave y no había señales de que la nena hubiera intentado escapar al fuego. Su madre había viajado el viernes a Morteros; contó que había ido a buscar plata de la cuota alimentaria; estaba con su hijo más chico.

La muerte de la nena fue por un golpe contundente en la cabeza. No había presencia de monóxido de carbono en los pulmones. El incendio fue generado para ocultar el homicidio. Se comprobó la presencia del padrastro y de su amigo en la casa a la hora en que ella murió.

Las cámaras muestran a Varela llegando al domicilio a las 21.16 en bicicleta. A las 0.01 del sábado se retiró. Regresó a la casa a las 0.09. A las 0.11 se retiró Simeone y minutos después se fue Varela nuevamente.