El caso Arshak Karhanyan. Van a cotejar las huellas y perfil genético de un policía desaparecido hace cuatro años con el ADN de 50 NN

El oficial de la Policía de la Ciudad Arshak Karhanyan desapareció hace cuatro años. Lo último que se sabe de él, a partir del registro de cámaras de seguridad, es que, el 24 de febrero de 2019, a las 13, a poco de salir del edificio de Caballito donde vivía, se cruzó con un compañero de la fuerza de seguridad porteña con el que había compartido destino en la División Exposiciones, que retiró 2000 pesos de un cajero automático de la estación Primera Junta de la línea A de subtes y que en una tienda de Rivadavia y Paysandú compró una pala y, al retirarse, caminó sentido hacia el barrio de Flores. Para intentar terminar con el misterio, las huellas y el perfil genético del joven serán cotejados con el ADN de 50 personas enterradas como NN.

Así lo resolvió el juez en lo criminal y correccional porteño Alberto Baños, magistrado a cargo de la causa, tras un pedido de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, organismo que en el expediente representa a Vardush Datyvian, la madre de Karhanyan, según informaron fuentes al tanto de la investigación.

“Se le pidió al juez y el magistrado aceptó, requerir a todos los juzgados y fiscalías de la provincia de Buenos Aires y de la ciudad de Buenos Aires que informen si tienen causas donde haya un muerto no identificado, es decir, un NN, con posterioridad al 24 de febrero de 2019, fecha de la desaparición de Karhanyan. A partir de las respuestas obtenidas hasta el momento, hay 50 causas de NN con las características solicitadas. La Gendarmería Nacional será la encargada de sistematizar un plan de trabajo para cotejar los datos de esos expedientes con las huellas y el perfil genético de Arshak para determinar si existen coincidencias”, dijo a LA NACION una calificada fuente de la Secretaría de Derechos Humanos.

Arshak Karhanyan desapareció el 24 de febrero de 2019 Telam

Al momento de su desaparición, Arshak Karhanyan, de origen armenio, tenía 27 años y estudiaba Ingeniería en Sistemas en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN). Ingresó en la fuerza de seguridad porteña cuando aún se llamaba Policía Metropolitana y cumplió funciones en la División de Cibercrimen. Su conocimiento en cuestiones informáticas hizo que participara de peritajes en la causa donde se investigó la muerte del fiscal Alberto Nisman. Después fue traspasado a la División Exposiciones de la nueva Policía de la Ciudad y su último destino fue la Comisaría Vecinal 7B. Por

“[Arshak] Quería dejar la fuerza [Policía de la Ciudad]. Le hacían hacer cosas con las que él no estaba de acuerdo”, había dicho a LA NACION, en diciembre de 2019, Tigran Karhanyan, hermano del oficial desaparecido.

Hasta abril de 2021, la investigación estuvo delegada en el fiscal Santiago Vismara. El representante del Ministerio Público había solicitado ante el juez Baños que se cite a prestar a declaración indagatoria a cuatro policías de la fuerza de seguridad porteño por el delito de encubrimiento. También solicitó que el caso se debía investigar como una desaparición forzada y que el magistrado debía declararse incompetente y que el expediente debía tramitarse en el fuero federal.

“La mirada que nosotros venimos teniendo, por las distintas acciones que fueron frustrando las posibilidades de ir hacia una investigación seria, es que por todo lo que sucedió tuvo una trama de encubrimiento por parte de la Policía de la Ciudad y apañado también por el juez [por Baños]”, afirmó a la agencia de noticias Télam el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti.

Que el caso sea investigado como una desaparición forzada también había sido solicitado por el abogado Juan Kassargian, que, en su momento, representó en el expediente a Tigran Karhanyan, y por la Secretaría de Derechos Humanos.

Tigran Karhanyan, el hermano del oficial de la Policía de la Ciudad desaparecido hace cuatro años Rodrigo Néspolo - LA NACION

“A un año de la desaparición, mi resumen del caso es que no se avanzó nada porque todas las medidas de prueba fueron hechas de manera irregular para no llegar al esclarecimiento”, había sostenido Kassargian cuando se cumplieron 12 meses de la desaparición del oficial de la Policía de la Ciudad.

Pero el juez rechazó los planteos del Ministerio Público Fiscal y del abogado Kassargian. El por entonces representante legal del hermano del oficial desaparecido recurrió a la Cámara del Crimen, pero el tribunal de alzada confirmó la resolución de primera instancia.

Al cumplirse el primer aniversario de la desaparición del joven oficial de policía, la familia Karhanyan le solicitó al magistrado que “ordene un relevamiento integral de la totalidad de cámaras” instaladas en 500 metros a la redonda de Easy [el local situado en avenida Rivadavia y Paysandú donde Arshak compró una pala] y del edificio donde vivía el uniformado debido a las “graves irregularidades, omisiones que a simple vista e individualmente parecieran atribuibles a negligencia o impericia, pero que en su sumatoria impiden u obstaculizan la investigación”.

“No estoy conforme con la investigación. Pasaron cuatro años y nada. No sé si el magistrado quiere encontrar a mi hijo. Quisiera hablar cara a cara, frente a frente con el juez para que me explique qué se está haciendo y por qué demora en tomar ciertas medidas. No puedo esperar más años, ya estoy grande. Quisiera que la Justicia avance más rápido”, sostuvo en las últimas horas a LA NACION la madre del Karhanyan.

Desde agosto de 2021, el Ministerio de Seguridad de la Nación ofrece una recompensa de 5.000.000 de pesos “destinada a aquellas personas que, sin haber intervenido en el hecho delictual, brinden datos útiles que sirvan para dar con el paradero de Karhanyan”.

Fuentes del Ministerio de Justicia y Seguridad porteño sostuvieron que siempre estuvieron a disposición de la Justicia y que cooperaron con los investigadores judiciales.

“Desde el Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad colaboramos en la búsqueda del efectivo policial desde el primer día, con todo el despliegue del Sistema Integral de Seguridad y el aporte de la tecnología”, afirmaron a LA NACION fuentes oficiales.

Para la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación la hipótesis de la desaparición forzada de persona está “bastante clara por las acciones de encubrimiento de la Policía de la Ciudad”.

Ayer, al cumplirse el cuarto aniversario de la desaparición del oficial, la madre de Karhanyan estuvo en el Congreso de la Nación donde se reunió con legisladores del Frente de Todos.

“Hace cuatro años estamos pidiendo Justicia por él”, sostuvo la legisladora porteña Victoria Montenegro.

Datyvian, a la que todos sus conocidos llaman Rosita, estuvo acompañada por el director nacional de Políticas contra la Violencia Institucional de la Secretaría de Derechos Humanos, Mariano Przybylski, abogado que representa a la familia de Karhanyan en el expediente judicial.

“Lo primero que tendría que haber hecho la Justicia era preservar las cámaras de seguridad del lugar en torno de donde se lo vio a Karhanyan por última vez, en el barrio de Caballito. Desde el Centro de Monitoreo Urbano (CMU) solo aportaron cuatro cámaras de la zona. Nos preguntamos qué pasó con las otras 45″, dijo Przybylski, según informó la agencia de noticias Télam.