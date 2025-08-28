Hoy se dicta sentencia por el homicidio de Mariano Barbieri, el crimen que estremeció a Palermo

A las 9 de la mañana, Isaías José Suárez se sentó por última vez frente al Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº11. Tuvo la oportunidad de decir sus últimas palabras antes de que los jueces Julio Pablo Quiñones, Julio López Casariego y Matías Buenaventura den a conocer la sentencia por el crimen del ingeniero civil Mariano Barbieri, ocurrido hace casi dos años en la plaza Sicilia, en Palermo. El fiscal Nicolás Amelotti pidió prisión perpetua por homicidio agravado criminis causa , es decir, cometido para consumar otro delito y procurar la impunidad.

“Lo único que tengo para decir es que soy inocente. No es justo que quieran hacer justicia con una persona inocente”, dijo en lo que fueran las últimas palabras en el proceso que tendrá su cierre a las 13 cuando el tribunal dé a conocer el veredicto.

Barbieri tenía 42 años al momento del crimen, era padre de un bebé y vivía en Béccar. La noche del 30 de agosto de 2023 había salido de la casa de un amigo en la que estaba parando circunstancialmente, sobre la avenida Santa Fe y Malabia, y se dirigió a los bosques de Palermo para ver la luna llena. Minutos antes del ataque, se mensajeaba con allegados. A las 22.38 ya estaba en el interior de la plaza Sicilia, situada en el cruce de las avenidas Del Libertador y Sarmiento.

Mariano Barbieri con su pareja, Mel Facebook

Según la reconstrucción judicial, Suárez apareció en ese momento con la intención de robarle el celular. Ante la resistencia de la víctima, lo atacó con un cuchillo tipo Tramontina. La puñalada ingresó entre seis y siete centímetros en el tórax , afectó la pleura, el pericardio y la aurícula derecha del corazón, y provocó una hemorragia interna que derivó en un paro cardiorrespiratorio. Barbieri logró cruzar herido la avenida Del Libertador y pedir ayuda en una heladería, donde se desplomó frente a empleados y clientes. “No me quiero morir”, alcanzó a decir. Murió poco después en el Hospital Fernández.

Apuñalan a un hombre para robarle el celular en Palermo

El cuchillo fue hallado al día siguiente en la plaza, no por peritos sino por un periodista que cubría el caso. Tenía manchas hemáticas que, según los estudios de ADN, correspondían a la víctima. El celular nunca fue encontrado. “Sabía que ese celular quemaba”, dijo el fiscal , y sostuvo que Suárez lo descartó de la misma forma en que se deshizo del arma.

Isaías José Suárez llegó a juicio acusado de haber asesinado de una puñalada al ingeniero Mariano Barbieri para robarle el celular Matías Pellón / Fiscales.gob.ar

La investigación se apoyó en el testimonio de un vecino que paseaba a su perro por la plaza y presenció el ataque. Llamó al 911 y describió al agresor: vestía una campera tricolor azul, blanca y roja con capucha roja, llevaba bufanda y mochila. Con esos datos, la División Homicidios de la Policía de la Ciudad comenzó a analizar cámaras de seguridad. El fiscal Amelotti habló de un “trabajo de hormiga”: se revisaron más de 10.000 cámaras y se obtuvieron 34 imágenes coincidentes con la descripción.

Las cámaras de seguridad registraron el movimiento del sospechoso que habría asesinado a Barbieri

El recorrido del sospechoso fue reconstruido con al menos 15 cámaras. Se lo vio llegar a la plaza y huir hacia el Barrio 31 de Retiro, donde fue detenido el 4 de septiembre por la División Antidrogas Norte. El testigo clave lo reconoció en rueda de presos como el autor del crimen.

Además de las imágenes, se sumaron pericias de la División Reconocimiento Antroposcopométrico, que encontró nueve coincidencias entre la fisonomía de Suárez y la persona registrada en los videos. Se destacó su forma de caminar, como si rengueara, y se identificaron lesiones en cuello y hombros compatibles con una situación de lucha. La bufanda que llevaba tenía rastros de sangre humana, cuya pericia de ADN aún está en proceso.

El fiscal presentó un mapa interactivo elaborado por la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (Datip), que compiló todos los videos de la causa y permitió reconstruir los movimientos del acusado antes y después del ataque. “No quedan dudas de la autoría de Suárez”, insistió Amelotti.

El fiscal general Nicolás Amelotti y la prosecretaria Melanie Ayelén Solimano durante el alegato donde el MPF solicitó la pena de prisión perpetua para el acusado del homicidio del ingeniero Mariano Barbieri Matías Pellón / Fiscales.gob.ar

En su indagatoria, el acusado dijo que solía irse de la zona de Palermo, Recoleta o Retiro a las 17 hacia el norte del conurbano. Sin embargo, tenía una tarjeta SUBE que registró viajes hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires los días 2 y 3 de septiembre. El 3, por ejemplo, salió de la estación Saldías del tren Belgrano Norte a las 18.38.

Suárez tiene antecedentes penales por hechos similares en la misma zona. En 2013 fue condenado por el robo a una peluquería en la calle Gelly al 3400. En 2014, por un intento de robo de celular con cuchillo en avenida Del Libertador y Austria, y por un robo simple en la plaza Sicilia. En 2022, fue condenado por el robo de una bicicleta y por violencia de género contra su pareja, que vivía en el Barrio 31. “Conoce perfectamente la zona, la frecuenta por lo menos hace diez años”, señaló el fiscal hace dos semanas en su alegato, según reproduce la web oficial del Ministerio Público Fiscal (MPF).

El juicio está a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal N°11, (de izquierda a derecha) integrado por los jueces Matías Buenaventura, Julio Pablo Quiñones y Julio López Casariego Matías Pellón / Fiscales.gob.ar

El crimen de Barbieri tuvo repercusiones políticas. El entonces ministro de Justicia y Seguridad porteño, Eugenio Burzaco, fue desplazado de su cargo. El día del hecho se encontraba en Estados Unidos viendo un torneo de tenis. Fue reemplazado por Gustavo Coria.

El 8 de septiembre, la familia del ingeniero encabezó una marcha en Palermo para pedir justicia, bajo el lema “No me quiero morir”, en referencia a las últimas palabras que pronunció Barbieri. Su pareja, Mel, escribió en redes sociales: “Te amo hasta el último de mis días. Por favor dame fuerzas para criar a nuestro hijo. Siempre sabrá que su papá era un loco que vivió la vida a pleno”.

El mensaje de la pareja de Mariano Barbieri el día del crimen

Barbieri era ingeniero civil egresado de la Universidad de Buenos Aires en 2011. Había trabajado en el Instituto de Vivienda de la Ciudad y tenía su propia empresa, Ideas, dedicada a desarrollos estructurales sustentables. Dos meses antes del crimen había nacido su único hijo al que llamó Luca. En sus redes sociales solía compartir reflexiones personales y críticas al gobierno de ese momento que encabezaba Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Fiscalizó para La Libertad Avanza en las elecciones PASO y apoyaba las ideas libertarias. En enero, durante sus vacaciones, se llevó el libro Los fundamentos de la libertad, de Friedrich Hayek.

Mariano Barbieri, cuando fue a fiscalizar para La Libertad Avanza (LLA) Twitter

Hoy, el juicio llega a su fin. El acusado hablará por última vez ante el tribunal. La familia de Barbieri espera una condena ejemplar. El fiscal pidió prisión perpetua. Los jueces decidirán si Isaías José Suárez es culpable del homicidio agravado de Mariano Barbieri.