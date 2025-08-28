Quién es Isaías José Suárez, el acusado de asesinar a Mariano Barbieri en Palermo

Isaías José Suárez, de 31 años, es el principal y único acusado por el homicidio agravado de Mariano Barbieri, el ingeniero civil asesinado el 30 de agosto de 2023 en la plaza Sicilia, ubicada en los bosques de Palermo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El crimen, que generó conmoción pública y repercusiones políticas, derivó en un juicio oral que hoy llega a su etapa final, con el veredicto previsto para las 13.

Según la acusación del fiscal Nicolás Amelotti, Suárez atacó a Barbieri con un cuchillo tipo Tramontina para robarle el celular. La víctima se resistió y recibió una puñalada en el tórax que afectó el corazón. Herido, logró cruzar la avenida Del Libertador y pedir ayuda en una heladería, donde se desplomó. Murió poco después en el Hospital Fernández. El fiscal pidió prisión perpetua para Suárez, bajo la figura de homicidio agravado criminis causa, es decir, cometido para consumar otro delito y procurar la impunidad.

Suárez no es un desconocido para la justicia. Tiene múltiples antecedentes penales por hechos cometidos en la misma zona donde ocurrió el crimen de Barbieri. En 2013 fue condenado por el robo a una peluquería en la calle Gelly al 3400. En 2014, por un intento de robo de celular con cuchillo en avenida Del Libertador y Austria, y por un robo simple en la plaza Sicilia. En 2022, fue condenado por el robo de una bicicleta. En ese caso, intentó fugarse por una calle que desemboca en el Barrio 31 de Retiro, donde residía. Ese mismo año también fue condenado por violencia de género contra su pareja, que vivía en el mismo barrio. “Conoce perfectamente la zona, la frecuenta por lo menos hace diez años. Hay condenas firmes por hechos con un mismo modus operandi”, señaló el fiscal Amelotti durante el juicio.

La detención de Suárez se concretó el 4 de septiembre de 2023, cinco días después del crimen. Fue identificado gracias al testimonio de un vecino que presenció el ataque y llamó al 911. Con su descripción, la Policía de la Ciudad analizó más de 10.000 cámaras de seguridad y logró reconstruir el recorrido del sospechoso. El acusado fue visto huyendo hacia el Barrio 31, donde finalmente fue capturado por la División Antidrogas Norte. El testigo clave lo reconoció en rueda de presos como el autor del crimen.

Además, pericias de la División Reconocimiento Antroposcopométrico confirmaron nueve coincidencias entre Suárez y la persona registrada en los videos. Se destacó su forma de caminar, como si rengueara , y se identificaron lesiones en cuello y hombros compatibles con una situación de lucha. Una bufanda que llevaba tenía rastros de sangre humana, cuya pericia de ADN aún está en proceso.

Esta mañana, antes de que el tribunal se retire a deliberar, Suárez dijo sus últimas palabras: “Lo único que tengo para decir es que soy inocente. No es justo que quieran hacer justicia con una persona inocente.” La frase fue recibida con dolor por la familia de Barbieri, que estuvo presente en la sala, incluida Mel, su pareja. El hijo de ambos, de dos años, no asistió.

El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº11, integrado por los jueces Julio Pablo Quiñones, Julio López Casariego y Matías Buenaventura, dará a conocer la sentencia a las 13. La familia de Barbieri espera una condena ejemplar, aunque sabe que ninguna pena podrá reparar la pérdida.