“Nada lo devuelve”: la familia Barbieri espera justicia, pero sabe que la pérdida es irrecuperable

“Lo único que tengo para decir es que soy inocente. No es justo que quieran hacer justicia con una persona inocente.” Con esas palabras, Isaías José Suárez cerró esta mañana su participación en el juicio por el crimen de Mariano Barbieri, el ingeniero civil asesinado en agosto de 2023 en la plaza Sicilia, en Palermo. A las 13, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº11 dará a conocer el veredicto. En la sala estaban presentes Mel, la pareja de Barbieri, y varios familiares. Su hijo de dos años, Luca, no asistió.

Del otro lado de la sala, la familia escuchó conmovida. No hubo gritos ni gestos. Solo una tristeza profunda, contenida, que se expresó en palabras medidas pero cargadas de dolor. LA NACION habló con Fernando, hermano de la víctima, y con Andrea, su tía. También con Carlos, el padre de Mariano. Todos coincidieron en que ninguna condena podrá reparar la pérdida.

“Desde abril que comenzamos, fueron más de diez, 12 audiencias. Hace cuatro meses que estamos en esto. Respetamos los tiempos de la justicia, pero creemos que podría haber sido más rápido”, dijo Fernando.

Cuando se le preguntó qué sería una condena ejemplar, no dudó: “Que Mariano esté vivo. Todo lo demás es una historia escrita para Luca. Para que en esta parte que fue terrible, por lo menos sepa, a letras de la justicia, qué pasó con su papá”.

Carlos, el padre de Mariano, también habló con este medio. Su testimonio fue sereno, pero desgarrador. “No hay una condena ejemplar. Independientemente del tiempo que le den, a mí me da lo mismo. No cambia en nada mi sentimiento, mi vida. Se ha perdido un hijo, un hermano, y sobre todo un padre para una criatura que nunca va a conocer a su papá . Eso no tiene precio. Y no tiene nombre tampoco.”

Sobre la declaración de Suárez, opinó: “No tenía nada que decir. Yo esperaba que dijese algo más. Pero corto de todo lado. Empezando por la parte de arriba.”

El fiscal Nicolás Amelotti, hace dos semanas, pidió prisión perpetua para Suárez, acusado de homicidio agravado criminis causa, es decir, cometido para consumar otro delito y procurar la impunidad. Según la reconstrucción judicial, el 30 de agosto de 2023, Barbieri fue atacado con un cuchillo tipo Tramontina cuando se encontraba en la plaza Sicilia. El agresor intentó robarle el celular. La víctima se resistió y recibió una puñalada en el tórax que afectó el corazón. Cruzó herido la avenida Del Libertador y pidió ayuda en una heladería, donde se desplomó. Murió poco después en el Hospital Fernández.

Apuñalan a un hombre para robarle el celular en Palermo

El cuchillo fue hallado al día siguiente en la plaza, con manchas hemáticas que correspondían a la víctima. El celular nunca fue encontrado. “Sabía que ese celular quemaba”, dijo el fiscal, y sostuvo que Suárez lo descartó de la misma forma en que se deshizo del arma.

La investigación se apoyó en el testimonio de un vecino que paseaba a su perro por la plaza y presenció el ataque. Llamó al 911 y describió al agresor. Con esos datos, la División Homicidios de la Policía de la Ciudad comenzó a analizar cámaras de seguridad. Se revisaron más de 10.000 cámaras y se obtuvieron 34 imágenes coincidentes con la descripción.

El recorrido del sospechoso fue reconstruido con al menos 15 cámaras. Se lo vio llegar a la plaza y huir hacia el Barrio 31 de Retiro, donde fue detenido el 4 de septiembre. El testigo clave lo reconoció en rueda de presos como el autor del crimen.

Las cámaras de seguridad registraron el movimiento del sospechoso que habría asesinado a Barbieri

Suárez tiene antecedentes penales por hechos similares en la misma zona. En 2013 fue condenado por el robo a una peluquería en la calle Gelly al 3400. En 2014, por un intento de robo de celular con cuchillo en avenida Del Libertador y Austria, y por un robo simple en la plaza Sicilia. En 2022, fue condenado por el robo de una bicicleta y por violencia de género contra su pareja, que vivía en el Barrio 31.

Hoy, la familia de Barbieri espera que la justicia, al menos, deje constancia de lo que ocurrió. “Todo lo demás es una historia escrita para Luca”, repitió Fernando.