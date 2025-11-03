El conductor alcoholizado de una 4x4 chocó a un auto en el que viajaba una familia y mató a los padres

Los padres de tres niños fallecieron este viernes por la noche en el municipio bonaerense de José C. Paz luego de que el joven conductor de una pick-up Volkswagen Amarok que estaba alcoholizado los chocara cuando viajaban con sus hijos en el auto familiar. Los menores de edad, en tanto, debieron ser internados por las heridas sufridas en la colisión. La mayor, de 14 años, se encontraba en grave estado de salud.

La tragedia que enlutó a esta familia ocurrió alrededor de las 23.30 en la intersección de la Ruta 197 y Mendoza, a metros de una plaza con juegos infantiles. El Renault 12 en el que viajaban sus cinco ocupantes fue embestido por una Amarok negra conducida por un joven de 18 años que, según los primeros testimonios en el lugar, iba a alta velocidad. Renzo Benítez y Eliana Martínez, padre y madre de los niños, fallecieron en el acto. La violencia del impacto fue tal que uno de ellos fue despedido del vehículo.

El conductor alcoholizado de una pick-up chocó a un auto en el que viajaba una familia y mató a los padres. captura de redes

Según consignó el diario local SM Noticias, los tres menores, de 7, 11 y 14 años, quedaron atrapados dentro del vehículo familiar y debieron ser rescatados por los Bomberos. Debido a la fuerte colisión, los niños sufrieron múltiples traumatismos, por lo que fueron derivados primero a centros de salud cercanos y, posteriormente, trasladados a los hospitales Gutiérrez y Garrahan.

De acuerdo al mismo medio, el conductor de la camioneta fue asistido en el lugar y se le realizaron análisis de sangre y orina que arrojaron que presentaba 3,01 gramos de alcohol en sangre. El joven, que fue identificado como Michael Carballo y que sería un reconocido relacionista público de la zona, quedó aprehendido a disposición de la Justicia en el marco de una causa por homicidio culposo agravado por la cantidad de víctimas.

Desde la Secretaría de Gobierno y la Dirección General de Cultos de la Municipalidad de José C. Paz emitieron un comunicado al respecto del hecho: “Lamentamos la trágica pérdida de este joven matrimonio paceño y rogamos por la pronta recuperación de sus tres hijos por el accidente ocasionado por la criminal irresponsabilidad vial provocada por un borracho al volante”.