Un joven desmayó a otro con un palazo en la cabeza en una brutal pelea callejera

Este fin de semana, un joven quedó inconsciente en la vía pública, en la costanera de la ciudad de Viedma, luego de que otro hombre le pegara en la cabeza con un elemento contundente, aparentemente un palo. El violento episodio tuvo lugar en medio de una gresca protagonizada por varias personas a la salida de un boliche.

La zona entre la avenida Villarino y la calle Saavedra se convirtió en un campo de batalla en la madrugada del sábado. Un nutrido grupo de jóvenes se enfrentaba a golpes de puño, patadas y palazos cuando uno de ellos quedó tendido en el asfalto. Todo quedó registrado en el teléfono de un testigo. Es a partir de ese video que se volvió viral que quedó filmado cómo un hombre atacó a la víctima mientras estaba de espaldas y le propinó un golpe en la nuca con un objeto contundente.

Según los primeros testimonios que pudo recabar el diario local LM Neuquén, la brutal pelea se habría originado tras una discusión a la salida de un boliche. Minutos después, personal policial y de salud acudió al lugar para asistir al joven herido, que se encontraba inconsciente en el piso.

Brutal pelea en la costanera de Viedma Captura

Brutal pelea en la costanera de Viedma Captura

Quien grabó la multitudinaria gresca relató, según los medios locales, que “todos los fines de semana pasa lo mismo” en esa zona. Dijo que los que se pelean suelen utilizar las maderas que sirven de guías para los árboles, las cuales son arrancadas y usadas como elementos para agredirse mutuamente.

En Necochea, un adolescente de 15 años asesinado

Un adolescente de 15 años murió en Necochea este fin de semana tras recibir una herida de arma blanca en la ingle durante una pelea callejera que tuvo lugar en un playón de estacionamiento situado frente al Casino de la ciudad balnearia bonaerense. Por el homicidio fue detenido un joven de 17 años. Quedó detenido en el Centro de Contención de Menores de Batán, a disposición de la Justicia.

La pelea, que fue arengada y grabada con sus celulares por otros jóvenes, se viralizó en redes sociales y ahora está en manos de la Justicia necochense, en la que será una prueba fundamental para determinar responsabilidades penales y eventuales nuevas imputaciones por el caso.

Necochea: una brutal pelea callejera entre dos adolescentes terminó con un menor de 15 muerto de una puñalada

Según se ve en la filmación, la pelea “mano a mano” se produjo el viernes, casi a la medianoche, en el estacionamiento del complejo situado en la Avenida 2. Rodeados por varias personas que parecían alentar a los protagonistas, durante un minuto y medio los jóvenes se corrieron de un lado a otro y se provocaron sin que nadie atinara a detenerlos.