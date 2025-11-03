Tiroteo en Santa Fe: un hombre murió y dos resultaron heridos

Un hombre murió y otros dos resultaron heridos durante un tiroteo registrado este domingo en el barrio Barranquitas, en la ciudad de Santa Fe. Las tres personas fueron trasladadas en ambulancias al hospital José María Cullen, donde se constató que una de ellas falleció.

El episodio ocurrió cerca del mediodía, cuando vecinos de la zona alertaron al 911 sobre disparos en la vía pública, según informó el medio Rosario 3. Al arribar al lugar, los efectivos policiales encontraron a tres hombres con heridas de arma de fuego y solicitaron asistencia médica al Servicio Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES).

En el hospital se confirmó la muerte de Hugo Hernán Albornoz, de 46 años, quien ingresó sin signos vitales. Las otras dos personas afectadas presentaban lesiones en las piernas y permanecían bajo atención, aunque no se había informado oficialmente la gravedad de su estado, de acuerdo con el medio de Rosario.

Por otra parte, el medio Aire de Santa Fe, informó que la policía investiga la posible vinculación con el tiroteo de una cuarta persona. Se trata de un hombre que también ingresó al mismo hospital durante la tarde del domingo para ser atendido por una herida de bala.

Otro hecho de violencia en Santa Fe: un policía atacó a su pareja y terminó enfrentado a sus colegas

Otro episodio de violencia tuvo lugar en la ciudad de Santa Fe hace algunos meses, cuando un suboficial de la policía provincial baleó a su pareja, agredió a una hija adolescente y terminó herido tras enfrentarse con sus propios compañeros en un tiroteo. El hecho ocurrió alrededor de las 6.30 en una vivienda ubicada en Europa al 5000, en el barrio Nueva Esperanza, luego de una reunión familiar por el cumpleaños del agresor.

De acuerdo con la información publicada por LA NACION, el hombre disparó cuatro veces contra su pareja, una mujer de 54 años, quien fue trasladada de urgencia al hospital Iturraspe. Allí fue sometida a una intervención quirúrgica y quedó internada en terapia intensiva con heridas en el brazo izquierdo, la pierna derecha, el tórax y el abdomen. La hija de la víctima, adolescente y señalada por vecinos como hija de un matrimonio anterior del agresor, también fue atendida en el mismo centro de salud por un golpe en la cabeza.

Tras el ataque, personal policial llegó al lugar luego de recibir llamados de vecinos que escucharon gritos y pedidos de auxilio desde el interior de la vivienda. Dos residentes de la cuadra auxiliaron a las mujeres y las llevaron al hospital antes de que los móviles policiales ingresaran a la propiedad. Al intentar dialogar con el agresor, el policía se negó a entregarse y comenzó a insultar a familiares, vecinos y a los efectivos que rodeaban la casa.

En ese marco, se desplegó un operativo para bloquear los accesos al barrio y evitar una posible fuga, mientras el atacante permanecía atrincherado y armado. Minutos antes de las 8 se escucharon disparos y se constató que el hombre había resultado herido en el intercambio de fuego con sus colegas. Personal del Servicio Integrado de Emergencias ingresó entonces al domicilio para asistirlo y lo trasladó al hospital José María Cullen, donde quedó bajo custodia y fue intervenido quirúrgicamente.