Una madre y su hija de un año murieron tras chocar contra un camión en San Rafael

Una madre y su hija de un año fallecieron este viernes tras chocar contra un camión en la ruta 146, en la provincia de San Luis. Viajaban junto al esposo de la mujer, padre de la menor, quien conducía la camioneta y actualmente se encuentra internado en el Hospital Central Dr. Ramón Carrillo de la capital.

Las autoridades identificaron a las personas fallecidas como Silvina Alejandra Enríquez, de 32 años, y su hija Mia Nahiara Núñez Enríquez, de un año. Según informó el medio local Media Mendoza, ambas eran oriundas de Mendoza, residían en el distrito de Cañada Seca y viajaban a una actividad religiosa en el Santuario Cristo de la Quebrada.

Como quedó el camión tras el choque - Media Mendoza

El conductor sobrevivió al impacto y fue rescatado por personal de emergencia de entre los restos del vehículo. Los médicos del centro de salud informaron que el hombre presenta politraumatismos graves y permanece en estado crítico.

El otro vehículo involucrado fue un camión Mercedes Benz 1735 con semirremolque que transportaba carga desde Santa Fe hacia San Rafael y era conducido por un hombre de 53 años, que viajaba acompañado por una mujer de 45. Ambos resultaron ilesos y prestaron declaración ante los efectivos policiales en el lugar del hecho.

El impacto se produjo aproximadamente a las 3 de la madrugada en el kilómetro 161 de la ruta nacional 146, en la jurisdicción de la localidad de Beazley. La familia mendocina había iniciado el viaje la noche del jueves para participar en las festividades del Cristo de la Quebrada.

Peritos de Criminalística y Bomberos trabajaron en la zona para determinar las causas de la colisión, bajo condiciones de visibilidad reducida. Las hipótesis de los investigadores incluyen la posibilidad de un cansancio físico al volante o una maniobra de sobrepaso fallida.

Los restos de las víctimas recibirán sepultura en el cementerio de Cañada Seca luego de un velatorio en Salto de las Rosas.

El hospital Ramón Carrillo de San Luis, donde está internado el conductor de la camioneta Hospital Ramón Carrillo de San Luis

Otro accidente en una ruta federal

Dos camionetas y un camión chocaron este viernes en el cruce de la ruta provincial 4 y la Autovía 14, en la provincia de Entre Ríos. El incidente ocurrió luego de que uno de los vehículos impactara contra un caballo que cruzaba la calzada. Un hombre de 34 años resultó herido y recibió atención médica en el Hospital Masvernat.

El hecho involucró a una camioneta Volkswagen Surán, una Fiat Toro y un camión marca Volvo que trasladaba postes de madera, cuya carga quedó dispersa sobre la ruta y dificultó el tránsito vehicular, según el diario UNO Entre Ríos.

Los restos de la Fiat Toro tras el accidente - UNO Entre Ríos

El conductor de la Surán, oriundo de Feliciano, fue el único trasladado al centro de salud, ya que los demás ocupantes de los rodados no registraron lesiones. Personal policial desplegó un operativo en la zona para organizar la circulación y retirar los restos de madera de la vía.