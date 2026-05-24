El conductor de una camioneta 4x4 embistió a un auto en San Vicente: murieron cinco integrantes de una familia

Un fuerte choque ocurrió este sábado por la noche sobre la Ruta Provincial 6, a la altura del partido bonaerense de San Vicente, cuando una camioneta 4x4 embistió por detrás un auto y, producto del impacto, provocó la muerte de las cinco personas que viajaban en el interior, entre ellas dos menores. El conductor del vehículo resultó ileso y quedó detenido.

El accidente vial sucedió a la altura del kilómetro 53 sentido hacia Cañuelas de la autovía de jurisdicción provincial, cuando —por razones que se desconocen y están siendo investigadas— el conductor de una camioneta Volkswagen Amarok se adelantó y embistió por detrás al Peugeot 207 que circulaba en el mismo sentido y en el que viajaba una familia.

Según indicaron fuentes policiales al diario El Día, el vehículo de menor porte era conducido por Serafina Benítez Cabañas, de 31 años y oriunda de Guernica, quien viajaba acompañada por Juan Aníbal López Rodríguez, de 29 años. En el auto iba otro adulto y dos menores de edad cuyas identidades permanecieron en reserva. Todos fallecieron al instante producto del choque.

El conductor fue detenido tras el choque X

En el lugar trabajaron ambulancias, efectivos de Seguridad Vial y personal de la comisaría San Vicente Primera mientras se realizaban las pericias para determinar cómo se produjo el hecho y establecer eventuales responsabilidades.

En tanto, la camioneta era conducida por un hombre de 28 años identificado como L.P. y domiciliado en la localidad bonaerense de Quilmes. Tras el choque, el joven fue asistido y trasladado al hospital local, en donde quedó detenido por disposición de la Unidad Funcional de Instrucción descentralizada de San Vicente.

La causa fue caratulada como homicidio culposo y quedó a cargo de la fiscalía de turno, que continuará las investigaciones para determinar las condiciones en las que se dio el violento choque.

Así quedo la camioneta involucrada en el choque

Choque y muerte en la ruta 118

Otra tragedia ocurrió el viernes en la provincia de Corrientes cuando, camino al velatorio de su hermano en Santa Rosa, La Pampa, una familia chocó contra un camión con acoplado en la Ruta Nacional 118 y murió producto del fuerte impacto.

El siniestro ocurrió cerca de las 19.50 a la altura del kilómetro 36 de una de las rutas más transitadas del interior provincial, en la jurisdicción de Colonia Tatacuá. Una mujer de 62 años manejaba un Chevrolet Corsa junto a dos acompañantes. Los tres eran hermanos y se trasladaban hacia la capital pampeana para el velorio de otro de sus hermanos, que había perdido la vida en horas previas por causas naturales, según consignó el medio CDN Corrientes.

El vehículo de menor porte colisionó con el costado izquierdo delantero del camión Mercedes Benz, que viajaba en sentido Este a Oeste y era manejado por un joven de 20 años, identificado como Hugo Antúnez. Tal como muestran las imágenes, el auto quedó incrustado debajo.

El auto en donde iban las víctimas, incrustado debajo del camión

Los tres pasajeros, identificados como María Delia Sotelo, Mario Donato Coseres y Faustina Sotelo, fallecieron en el momento, detalló el medio local. En tanto, el conductor del camión, oriundo de la localidad de Saladas, resultó ileso. Además, dio negativo en el test de alcoholemia y su documentación se encontraba en regla.

Tras el siniestro, el joven sufrió una grave crisis nerviosa producto del shock. Sin embargo, colaboró con las autoridades e incluso permitió que se rompiera parte del camión para rescatar los cuerpos de las víctimas.