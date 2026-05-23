Choque entre un auto y un camión: murieron tres personas que iban camino al velatorio de su hermano

Una tragedia ocurrió el pasado viernes en Corrientes cuando una familia viajaba al velatorio de su hermano en Santa Rosa y chocó contra un camión con acoplado en la Ruta Nacional 118. Los tres murieron por el impacto.

El siniestro ocurrió cerca de las 19.50 a la altura del kilómetro 36 de una de las rutas más transitadas del interior provincial, en la jurisdicción de Colonia Tatacuá. Una mujer de 62 años manejaba un Chevrolet Corsa junto a dos acompañantes, un hombre y una mujer.

Los tres eran hermanos y se trasladaban hacia Santa Rosa en el norte provincial para el velorio de su hermano, que había perdido la vida en horas previas por causas naturales, reportó CDN Corrientes. El vehículo de menor porte colisionó con el costado izquierdo delantero del camión Mercedes Benz, que viajaba en sentido Este a Oeste y era manejado por un joven de 20 años identificado como Hugo Antúnez. El auto quedó incrustado debajo.

El lugar del incidente Captura Google Maps

Las imágenes de la tragedia son impactantes: el Chevrolet Corsa quedó con una mitad destrozada bajo el chasís del vehículo de gran porte, sin la posibilidad de distinguir el asiento de copiloto ni del pasajero trasero derecho. En tanto, la parte delantera del camión quedó metida sobre el auto, pero su parte superior, donde viajaba el conductor, resultó intacta.

Los tres pasajeros, identificados como María Delia Sotelo, Mario Donato Coseres y Faustina Sotelo, fallecieron en el momento, detalló el medio local. En tanto, el conductor del camión, oriundo de Saladas, resultó ileso. Además, dio negativo en el test de alcoholemia y su documentación se encontraba en regla.

Tras el siniestro, el joven sufrió una grave crisis nerviosa producto del shock. Sin embargo, colaboró con las autoridades e incluso permitió que se rompiera parte del camión para rescatar los cuerpos de las víctimas.

Los primeros peritajes revelaron que la conductora del Chevrolet Corsa habría invadido el carril contrario donde circulaba el camión. Dicho sector de la ruta es llamado “curva de Tatacuá” o “curva de la muerte” por los residentes de la zona y es conocida por ser una curva pronunciada donde suelen ocurrir una gran cantidad de accidentes.

Una de las principales hipótesis de la Policía de Corrientes es que la mujer se quedó dormida al volante, lo que habría provocado que cruce la línea amarilla e invadiera el carril, reportó el medio local.

La ruta permaneció cortada durante cinco horas mientras la policía, bomberos voluntarios, peritos y ambulancias trabajaban en la zona. Algo que demoró el operativo fue que se requirió de la intervención de rescatistas para retirar los cuerpos atrapados dentro del auto.

El medio local Diario Época reportó que murieron 51 personas por siniestros viales en Corrientes en lo que va del año, de las cuales ocho ocurrieron en la capital provincial y las restantes en distintas localidades del interior.