El desgarrador reclamo de la hija del empresario asesinado en Caseros: “Era el mejor papá”

Un comerciante de 61 años fue asesinado de un balazo al tirotearse con cuatro delincuentes que lo asaltaron en la localidad bonaerense de Caseros, partido de Tres de Febrero. Ante la angustia, familiares, amigos y vecinos del hombre asesinado, identificado como Rolando Omar Villafañe, realizaron una movilización en reclamo de justicia. Y entre los presentes, estuvo su hija Julieta, quien -entre lágrimas- dijo: “Por favor, pidamos justicia. No me lo van a devolver nunca más”.

Desconsolada, la mujer pidió que aparezcan los asesinos y resaltó que su padre era “el mejor papá del mundo”. “Era un laburador que vivía para trabajar, y me lo mataron. Por favor, hagan justicia. No se lo merecía. Es mentira que no tenía papeles, era todo legal. El se defendió, defendió a su fábrica, a su familia y a todos”, dijo a LN+ y otros medios presentes en la marcha. Y añadió: “Era el defensor de todos nosotros, salía por todo el barrio, por cualquiera, porque era un hombre bueno, humilde y laburador”.

Además, Julieta explicó que aún “no tienen noticias” de los asesinos y pidió que quienes tengan información lo comuniquen. “Necesitamos los datos de las cámaras. No puede ser que no aparezcan. Me llaman para darme el pésame y ¿a mí quién me recupera a mi papá? Era la persona más humilde y sencilla. Luchaba para mi, mi hermana, mi sobrina, mi cuñado y mi mamá. Se bancaba todo esto solo. No puede ser. Queremos justicia, por favor”.

La marcha comenzó minutos después de las 19, frente a la fábrica de productos de algodón de la víctima, en dicha localidad del noroeste del conurbano.

Por el asesinato de Villafañe aún no hay sospechosos detenidos y la investigación, a cargo de la fiscal Gabriela Disnan, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 5 de San Martín, está centrada en el análisis de las cámaras de seguridad y otros rastros hallados en la escena del crimen y en el auto en el que se movilizaban los delincuentes, el cual fue encontrado en Ramos Mejía.

De hecho, una cámara de seguridad de la fábrica -en la que Villafañe trabajaba desde la medianoche hasta las 16- registró parte de la secuencia de lo ocurrido durante el asalto al comerciante en la que se observa el arribo y la huida de los asesinos.

Agencia Télam