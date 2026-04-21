El fiscal Di Santo defendió su trabajo en el caso Dalmasso: “Quieren hacer parecer como obvias circunstancias que no lo son”

Javier Di Santo, uno de los tres fiscales que enfrentan desde hoy un jury de enjuiciamiento por la forma en que investigaron el femicidio de Nora Dalmasso en Río Cuarto, aseguró que realizó su trabajo “de forma seria y honesta” y que lo acusan por cuestiones que ahora “parecen obvias”, pero que no lo fueron en los primeros tiempos de la causa ni para él, ni para la policía ni para los jueces que intervinieron en la supervisión del expediente.

“ Quieren hacer parecer como obvias circunstancias que no son obvias. No lo fueron no solo para mí, sino para ninguno de los otros fiscales que intervinieron en la causa, para la División de Investigaciones, para el juez de Control ni para los camaristas que intervinieron ”. Agregó: “Tampoco fue obvio para la fiscalía general”.

Se refería puntualmente al señalamiento hecho por Marcelo Macarrón y sus hijos, Facundo y Valentina, en cuanto a que la Justicia omitió someter a los operarios que habían estado trabajando en la remodelación de la casa del barrio Villa Golf, donde se produjo el femicidio, a peritajes de comparación genética. La familia los había solicitado en 2007, menos de un año después del asesinato de Nora, a instancias de un informe de un exagente del FBI que trabajaba en una agencia privada norteamericana consultada por los deudos. Entre esos sospechosos estaba Roberto Marcos Bárzola, el parquetista que a fines de 2024 fue situado en la escena del crimen por la presencia de su ADN en la bata que llevaba puesta la víctima cuando la violaron y la mataron.

Los fiscales Daniel Miralles (de pie, izquierda), Luis Pizarro (de pie, derecha) y Javier Di Santo (izquierda), en el jury Diario Puntal

Di Santo −que enfrenta el jury junto a sus colegas Daniel Miralles y Luis Pizarro− rechazó de plano todas las acusaciones en su contra y afirmó que la investigación sobre la posible participación de Bárzola en el crimen fue “seria, profunda y acabada”.

Pero ninguno de los fiscales cuestionados estimó necesario someter al parquetista a la prueba comparativa de ADN. En cambio, imputaron a Facundo Macarrón por la violación y muerte de su madre y, posteriormente, a su padre, Marcelo Macarrón, como presunto instigador del crimen de su esposa. El joven fue sobreseído y el viudo terminó absuelto en un juicio por jurado en el que el fiscal no acusó por falta de pruebas. En ese juicio Bárzola declaró como testigo.

A instancias de la prueba positiva de ADN, Bárzola fue formalmente señalado como autor de la violación seguida de muerte. Pero el año pasado la Justicia cordobesa consideró que el caso respecto del parquetista está prescripto por el paso del tiempo. El femicidio de Nora Dalmasso ocurrió el 26 de noviembre de 2006; la acusación contra el operario llegó 18 años después.

El pleno del jurado de enjuiciamiento en la Unicameral de Córdoba Diario Puntal

Cuestionamientos

El jury comenzó minutos antes de las 9, y antes del mediodía ya había tenido dos interrupciones. La última, motivada por un planteo de la defensa del fiscal Miralles.

El exjuez de Río Cuarto Emilio Andruet, que lo representa en el jury, pidió la nulidad del proceso: planteó que es inconstitucional que la acusación sea llevada adelante por la fiscal general adjunta, Bettina Croppi, ya que la norma manda que ese lugar debe ser ocupado por el fiscal general de Córdoba.

Después de una breve deliberación, el jurado integrado por los legisladores Julieta Rinaldi (presidenta), Facundo Torres Lima, Miguel Nicolás y Walter Gispert y la vocal del Tribunal Superior de Justicia Aída Tarditti resolvió, por unanimidad, desestimar todos los planteos de nulidad y continuar con la acusación contra los fiscales Di Santo, Miralles y Pizarro por presunto mal desempeño y negligencia grave en la instrucción de la causa.

Los tres actuaron en la causa entre el 26 de noviembre de 2006, cuando Nora Dalmasso fue encontrada violada y asesinada en su casa de un barrio cerrado de Río Cuarto, y 2022, cuando Pizarro elevó a juicio la acusación contra el esposo de la víctima como supuesto ideólogo del crimen.

El meollo de la acusación es el presunto direccionamiento de la acusación hacia la propia familia de la víctima en perjuicio de serios indicios presentes casi al principio de la investigación que sugerían la participación de personas ajenas al círculo íntimo de Nora Dalmasso; concretamente, hacia el grupo de trabajadores que realizaba tareas de refacción en la casa del barrio Villa Golf.

La acusación contra los fiscales fue presentada a fines de febrero por el entonces fiscal general de Córdoba, Juan Manuel Delgado. Se programaron cinco audiencias de debate, que se desarrollarán entre el 21 y el 27 de este mes, por las que deberán ser escuchados 37 testigos ofrecidos por las distintas partes.

Finalizada la etapa de testimonios y alegatos a principios del mes próximo, el tribunal de enjuiciamiento tendrá la responsabilidad de emitir su veredicto antes del 28 de mayo. Si no se cumple con la fecha, se caerá el proceso.

Las opciones son solo dos: la absolución y continuidad de los fiscales en sus cargos o la remoción definitiva.