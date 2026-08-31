El fiscal pidió que Callejero Fino siga detenido por portación ilegal de arma de guerra

Cosme Iribarren, fiscal general adjunto de San Isidro a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Benavídez, solicitó la forma detención de Simón Natanael Alvarenga, el rapero conocido popularmente como Callejero Fino. El músico está imputado por el delito de portación ilegal de arma de guerra.

Así lo informaron a LA NACION fuentes judiciales. Alvarenga, de 31 años, había sido interceptado ayer en Benavídez por un móvil del Centro de Operaciones Tigre (COT) cuando circulaba en una camioneta 4x4 sin chapa patente. Estaba acompañado por un joven de 27 años.

Tras solicitar apoyo a personal de la policía bonaerense, los uniformados requisaron la camioneta Volkswagen Amarok champagne conducida por Callejero Fino y descubrieron una pistola marca Glock calibre .40 “con numeración suprimida” con cargador y municiones, informaron fuentes del caso.

El momento de la detención de Callejero Fino

“El rapero declaró y aportó explicaciones vagas sobre el arma”, dijeron fuentes del caso.

Tras la detención, el sello discográfico Wesaison publicó un comunicado de prensa en Instagram.

“Informamos que Callejero Fino se encuentra actualmente atendiendo un requerimiento firmado y cumpliendo plenamente con sus obligaciones ciudadanas ante las autoridades competentes”, se sostuvo.

Y se agregó: “Agradecemos profundamente la paciencia y el respeto del público en este momento. Nos comprometemos a mantenerlos informados en cuanto dispongamos de novedades de manera oficial. Por último, solicitamos a los medios, colegas y al público en general a Mantener la cautela y evitar la difusión de información no confirmada, por respeto a Natanael y especialmente a su familia en este momento”.

La pistola que le secuestraron a Callejero Fino Policía Bonaere

Cuando fue interceptado, Callejero Fino y su acompañante se dirigían al festejo de cumpleaños de J Rei, pareja de María Becerra.