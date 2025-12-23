Pidieron la prisión preventiva para el exabogado de Wanda Nara y Gonzalo Montiel

Por entender que existen riesgos procesales tales como peligro de fuga y de entorpecimiento de la investigación, Cosme Iribarren, uno de los fiscales generales adjuntos de San Isidro, solicitó que se le dicte la prisión preventiva al abogado Nicolás Payarola Hernayes, exletrado de la mediática conductora Wanda Nara y el futbolista Gonzalo Montiel, entre otros deportistas y personas conocidas de la farándula local.

Payarola Hernayes, que fue detenido el 27 de noviembre pasado en su casa de Nordelta, está imputado por 11 casos de estafa. Las víctimas, según el expediente judicial, habrían sido clientes suyos y abogados con los que compartía patrocinio en algunos casos, entre ellos, el de Wanda Nara.

“Siendo indispensable para asegurar la averiguación de la verdad, el desarrollo del procedimiento y la aplicación de la ley, teniendo en cuenta la magnitud de la pena en expectativa, presumiéndose que existe peligro de fuga o de entorpecimiento de la investigación por parte del imputado, solicito a Vuestra Señoría se sirva convertir en prisión preventiva la actual detención de Payarola Hernayes”, sostuvo el representante del Ministerio Público Fiscal en el dictamen presentado en las últimas horas ante la jueza de Garantías de San Isidro Andrea Rodríguez Mentasty.

Wanda Nara declaró como testigo en la causa donde está preso su exabogado Nicolás Payarola Hernayes Alejandro Guyot

El fiscal Iribarren recordó que el 27 de noviembre pasado, cuando se efectivizó la detención, Payarola Hernayes fue descubierto cuando intentaba esconder su teléfono celular debajo de uno de los colchones de una cama de una de las habitaciones de la planta alta de su casa del barrio Golf, de Nordelta, “no logrando su cometido al ser interceptado”. No le quedó más que dejar el móvil sobre una mesa de luz.

Para el fiscal, esa situación fue un intento de “alterar, entorpecer y perjudicar la investigación”.

Por el momento, Payarola, de 42 años, está alojado en la comisaría 2a. de Tigre, en la localidad de General Pacheco.

“No debo pasar por alto que a lo largo de la investigación, cuando se fijó una caución real, en plan de cumplir, sustituyéndola, lejos de cooperar con la investigación tuvo una sucesión de intentos de que Vuestra Señoría incurra en errores” que favorecerían al imputado, “primeramente, con el vehículo que propuso, y luego, con el inmueble, ambos bienes que jamás habrían podido ser garantías en el proceso, omitiendo las particularidades de cada uno. En igual sentido, cuando se ha fijado el valor de la caución [300 millones de pesos], el sindicado no hizo ningún tipo de aporte de sumas de dinero”, explicó el fiscal Iribarren.

Detenido en Nordelta: trasladaron a una comisaría al abogado imputado de estafas

Tras conocer la presentación del fiscal Iribarren, el abogado José María Vera, representante de un grupo de víctima, sostuvo: “Es un paso importante en la investigación. También es muy importante lo que va revelando la información obtenida de los celulares secuestrados; lo que continúa, por un lado, será lograr la realización de un juicio oral y público, y, por otro lado, avanzar contra los restantes integrantes de la banda”.

“No me gusta deberle nada a nadie”

La semana pasada Wanda Nara declaró como testigo en la causa contra Payarola Hernayes.

Dos de las presuntas damnificadas son las letradas María Macarena Posse, hija del exintendente de San Isidro, Gustavo Posse, y su socia, Marcela De Leonardis, quienes representaron a la conductora de MasterChef Celebrity en cuestiones civiles y ahora reclaman 600.000 dólares después de que les revocaron de forma unilateral el convenio de trabajo que habían firmado.

“Él revisaba y daba el visto bueno final; si enviaban o presentaban algo que no estaba de acuerdo se enojaba. No me acuerdo de qué presentación puntualmente, pero Nicolás [el acusado] estaba enojado con cosas que presentaban [Posse y De Leonardis] sin el consentimiento de él. No sé cómo era el arreglo de ellos porque no lo hicieron delante de mí. Yo lo que sí siempre pregunto, porque no me gusta deberle nada a nadie, es si debía [dinero]. Él me decía que sus honorarios los iba a cobrar de lo que se determinara en el expediente”, sostuvo Nara al declarar como testigo ante Iribarren.

Wanda Nara al retirarse de la fiscalía después de declarar como testigo en la causa donde está preso su exabogado Alejandro Guyot

Durante la audiencia, la empresaria y conductora de TV contó que conoció a Payarola Hernayes por recomendación de Elián Valenzuela, popularmente conocido como L-Gante, con quien tuvo una relación personal.

Al ser consultada respecto de quién había firmado la revocatoria del poder que autorizaba a Posse y a De Leonardis a patrocinarla en la causa civil [el reclamo de la cuota alimentaria de sus hijas tras su separación del futbolista Mauro Icardi], Nara explicó: “Me enteré porque me lo mandó la doctora De Leonardis. Ahí me enteré de que las había revocado. Yo no recuerdo haber firmado el escrito de revocación. Igual, aclaro que firmé muchos escritos con Nicolás [por el imputado]. Puntualmente no me acuerdo de haber firmado la revocación en papel. En papel no la firmé, seguro. No recuerdo que Nicolás [Payarola Hernayes] me haya dicho ‘firmá este papel que es para sacar a las abogadas’. Si se fija en el expediente civil mío no hay otra causa que tenga tantas cosas firmadas”.

Durante su declaración le preguntaron a Nara cuáles habían sido las presentaciones hechas por Posse y De Leonardis que hicieron enojar a Payarola Hernayes. “No sé cuáles son, pero estaba enojado porque decía que pegaban mis firmas”.

Posse y De Leonardis son representadas por el exjuez de Garantías de San Isidro Rafael Sal Lari. Otros damnificados tienen por litigante al abogado José María Vera.

La exesposa de Icardi dijo que se enteró de que el convenio tenía una cláusula donde se tenían que pagar US$600.000 si se revocaba la representación de las abogadas después de una reunión con el CEO de una importante empresa, encuentro que se llevó a cabo en el departamento de Wanda Nara en el edificio Château Libertador, de Núñez.

“Cuando terminó la reunión, Marcela [De Leonardis] me dejó un contrato, un acuerdo de honorarios y de condiciones de la contratación de ellas. Le dije que lo iba a ver y apenas ellas se fueron le escribí a Nicolás, no sé si fue ese día o el siguiente, y le dije que me preocupaba porque tenía una cláusula de 600.000 dólares que yo no iba a poder pagarla y que las estábamos contratando por una deuda que en ese momento era de 90.000 dólares. Ahí le escribí, él me llamó y le dije que era imposible lo que me estaban mostrando porque tenía esa cláusula. Él me dijo: ‘quedate tranquila, no tenés que pagar nada, los honorarios los tiene que pagar Mauro [Icardi] y ellas van a cobrar del ajuste de honorarios que va a hacer la Justicia’. Nunca más hablé ni con Marcela [De Leonardis] y ni con Macarena [Posse], y él me dijo que les había revocado el patrocinio porque habían pegado mis firmas en un montón de documentos de la Justicia y que eso me iba a traer problemas”.