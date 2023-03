El homicidio de Lucas González. El policía que le disparó dijo que actuó en “cumplimiento del deber” y en “legítima defensa”

escuchar

El inspector Gabriel Alejandro Issasi, señalado, a través de peritajes, como el efectivo de la Policía de la Ciudad que, con un disparo de su arma reglamentaria, causó la muerte de Lucas González de un tiro en la cabeza cuando el adolescente y tres amigos salían de entrenar en las inferiores de Barracas Central, desafió al público, que en la amplia Sala AMIA de los Tribunales de Comodoro Py, donde hoy comenzó el juicio por la masacre. Ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°25, afirmó que no cometió ningún delito y que había actuado “en cumplimiento del deber” y en ejercicio de su “legítima defensa”. Sin responder preguntas de las partes, y mientras se escuchaba que le gritaban “asesino” y “vas a morir”, Issasi, de 41 años, dijo que en sus dos décadas de servicio policial fue un “oficial condecorado”.

Lo hizo después de la lectura del requerimiento de elevación a juicio del caso que comenzó el 17 de noviembre de 2021, cuando una brigada policial interceptó el VW Suran en el que los cuatro adolescentes, todos domiciliados en la zona sur del conurbano, salían después del entrenamiento matutino del club de Barracas cuyo mandamás es el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y les disparó, sin ninguna otra motivación aparente que el aspecto.

Barracas Central recordó a Lucas González. Twitter

En el banquillo están sentados 14 policías de la Ciudad: Isassi, el oficial mayor Fabián Andrés López, de 48 años, y el oficial Juan José Nieva, de 37, integrantes de la División Brigadas y Sumarios de la Comuna 4 de la Policía de la Ciudad –y actualmente detenidos–, como autores de “homicidio agravado por haber sido cometido con alevosía, por placer, por odio racial, por el concurso premeditado de dos o más personas y por cometerse abusando de su función o cargo por un miembro de una fuerza policial”. Ellos fueron los que dispararon contra la Suran.

Los otros 11 policías, también detenidos, son sometidos a juicio por el encubrimiento del crimen de Lucas y las torturas las que fueron sometidos los otros chicos. Se trata del comisario inspector del Departamento Comunal Vecinal 4, Daniel Alberto Santana (50 años); el comisario de la Comuna Vecinal 4A, Rodolfo Alejandro Ozán (54); el comisario de la Comisaría Vecinal 4D, Fabián Alberto Du Santos (51); el comisario de la Comuna 4D, Ramón Jesús Chocobar (48) y el comisario Juan Horacio Romero (51) y el subcomisario Roberto Orlando Inca (47), ambos de la División Sumarios y Brigadas de la Comuna 4.También llegan a juicio el principal de la Comuna 4D, Héctor Claudio Cuevas (50); y los oficiales de la Comisaría Vecinal 4D Sebastián Jorge Baidón (28), Jonathan Alexis Martínez (34), Ángel Darío Arévalos (34) y Daniel Rubén Espinosa (33). Todos están acusados por “falsedad ideológica, privación ilegal de la libertad agravada por abuso funcional y sin previsión de la ley, encubrimiento agravado por la condición de funcionarios públicos y por ser el delito precedente especialmente grave e imposición de torturas” y, en el caso de Cuevas e Inca también por “falso testimonio agravado por haber sido cometido en una causa penal y en perjuicio de los imputados”.

Mario González (3-izq) en la Marcha por su hijo Lucas Tomás Cuesta - LA NACION

Acompañado por un centenar de familiares, amigos y excompañeros de su hijo, que llegaron a los Tribunales de Retiro en dos ómnibus, Héctor “Peca” González, el padre de Lucas, enfrentó a los medios y dijo que confía en que durante el juicio “la verdad salga a la luz”.

“Hoy es el principio del fin; hoy venimos con la verdad. Nosotros tenemos la verdad y ellos para Lucas tenían balas”, dijo a Télam, y agregó: ”La verdad siempre sale a la luz y vamos a ganar”.

.”Me quitaron a mi hijo, lo digo siempre, me quitaron a mi hijo y mi señora por el momento no está conmigo, y se me hace muy difícil luchar sin mi compañera al lado”, dijo en referencia a la madre de Lucas, Cintia López, quien por cuestiones médicas no asiste al juicio.

Sostuvo que debe “seguir” porque tiene “dos hijos más que esperan en casa la vuelta de mamá”. ”Lucas no va a volver, pero acá nosotros venimos por la Justicia y la Verdad, nada más”.

También elogió a Joaquín Zúñiga, Julián Salas y Niven Huanca, los amigos de Lucas que sobrevivieron al ataque y hoy declararán como testigos. “Ellos son unos hombrecitos porque hoy están acá presentes y van a decir su verdad, que es la única”, resaltó.

Tres detenidos, uno de ellos con una balazo en la cabeza, tras tirotearse con policías en Barracas Télam

El abogado querellante, Gregorio Dalbón, aseguró, en tanto, que “en 40 años de democracia nunca había visto algo igual”. Agregó que, en este proceso, buscan “justicia” y no “venganza”.

El abogado dijo a Télam que cree que hubo más involucrados en el hecho, que están siendo investigados por el fiscal de instrucción: “Nosotros creemos que los que están son pocos, hay más todavía”.

Al llegar a las 9.20 a los tribunales federales de Retiro, Dalbón expresó: “Quiero recordarle a toda la sociedad, con mucha tranquilidad, que primero y principal respetamos el principio de inocencia de todos los imputados. Segundo, este hecho fue una causa que se les armó a los chicos, porque decían que hubo un enfrentamiento armado y los chicos terminaron presos, esposados, tirados en el piso, eran menores de edad”.

Al respecto, el abogado agregó: “Esa causa la armaron, es decir, pudieron burlar a la Justicia y ellos estuvieron toda la noche en el (Instituto) Inchausti como imputados. Lucas estuvo como imputado con una herida de muerte en el Hospital Penna mientras los policías quedaron en libertad, así empezó esta causa”.

Dalbón aseguró que “se tuvo que deshacer la causa para entender que los chicos eran inocentes, que eran futbolistas, que habían salido de entrenar del club Barracas Central y los policías los vieron comprar un jugo en un kiosco y, a pesar de eso, que está filmado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, los esperaron, los persiguieron, los encerraron y les tiraron a matar a todos, porque fueron más de 15 tiros”.

”Lo que venimos a buscar acá no es revancha, no es perpetua para todos, no es que queremos hacer algo que tenga que ver con algo que sea político, todo lo contrario, lo que venimos a buscar acá con la verdad, es Justicia para que quede jurisprudencia de lo que es el odio racial, porque la pregunta de por qué mataron a Lucas tiene una sola respuesta: por su cara, por su color de piel, no hay otra respuesta”, agregó.

”Es muy serio lo que sucedió, para mí no sucedía desde la dictadura militar, que maten por la cara, te cierren con un auto de civil, que te metan un revólver adentro de tu coche, que te traten como a un delincuente, que te digan ‘negro de mierda te voy a pegar un tiro en la cabeza’ por tu color de piel, esas cosas no pueden pasar más en la Argentina y lo que vinimos a buscar acá es solamente eso, un fallo no ejemplar, a mí no me gusta decir fallos ejemplares, porque los fallos tienen que ser justos, para las víctimas y para los imputados”, continuó.

Finalmente, sobre la supuesta participación de más personas en el hecho, el abogado manifestó: “Nosotros creemos que los que están son pocos, hay más todavía, lo está investigando el fiscal (Leonel) Gómez Barbella, a quien tengo que agradecerle porque trabajó muy bien la primera instancia”.

LA NACION