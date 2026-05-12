Serios incidentes en un partido: hinchas y futbolistas se enfrentaron dentro y fuera de la cancha

Serios incidentes tuvieron lugar este domingo cuando se disputaba una fecha más de la Copa Santa Fe, una liga de fútbol local de esa provincia. Hinchas y futbolistas protagonizaron una violenta pelea tanto en la cancha como por fuera de las instalaciones del club. Debido a los hechos, el encuentro entre Empalme Central y Pablo VI debió ser suspendido cuando el equipo local ganaba por 5 a 1.

Cuando parecía que el partido se disputaba dentro de los parámetros normales, hinchas del conjunto visitante comenzaron a denunciar que desde las afueras de la sede del club Empalme Central estaban arrojando piedras desde la calle Córdoba hacia donde se encontraban los simpatizantes de Pablo VI, según pudo saber este diario. En medio de esos hechos, algunos hinchas de la parcialidad visitante decidieron salir de la tribuna para ir en búsqueda de “venganza” en las inmediaciones del estadio.

Incidentes en un partido por una liga de Santa Fe: hinchas y futbolistas se enfrentaron adentro y fuera de la cancha

Ante la consulta de LA NACION, desde el Ministerio de Seguridad santafesino indicaron que, alrededor del minuto 40 del segundo tiempo, un hombre ingresó a la cancha y tuvo un altercado con el arquero del equipo visitante. En ese contexto, se informó que el guardavallas de Pablo VI comenzó a correr detrás de esta persona que se dio a la fuga hacia la parte trasera del club, un sector que únicamente está delimitado con un alambrado.

La pelea se extendió a otros jugadores que decidieron sumarse. Los empujones, las agresiones físicas y el lanzamiento de elementos contundentes, como piedras, quedaron registrados en filmaciones que se volvieron virales en las últimas horas. “Parte de la hinchada del Club Atlético Pablo VI quería ingresar también al interior del campo de juego, pero en ese momento fueron contenidos por el personal policial presente en el lugar”, se informó oficialmente.

Pero las escenas de violencia continuaban extendiéndose. En otro sector del estadio hubo una gresca entre simpatizantes locales y visitantes en la que se arrojaban todo tipo de elementos contundentes, tales como piedras y botellas, situación que la Policía de Santa Fe logró contener.

El árbitro del encuentro, Paul Méndez, decidió suspender el partido. Hasta este martes, no se habían registrado denuncias sobre personas lesionadas; solo se constataron daños materiales, agregaron las fuentes consultadas. De acuerdo a los medios locales, hasta el momento el Tribunal de Disciplina no se había expedido sobre los violentos hechos.

En lo deportivo, Empalme Central se encontraba en ventaja en el partido de vuelta y también en la serie, tras el empate en 0 registrado en el encuentro de ida disputado en el Club Mitre de Pérez.