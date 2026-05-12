Quiénes son los dos franceses detrás de las encomiendas que ocultaban cargamentos de cocaína que tenían a París como destino

Ahmed Adda Belkocir, de 46 años, e Isaac Ben Daoude, de 35, son franceses y están presos en Uruguay. La Argentina pidió su extradición: se los acusa de estar detrás de un intento de tráfico de cocaína a Europa. Los cargamentos de estupefacientes estaban ocultos en encomiendas que simulaban estar dirigidas a empresas multinacionales.

Como informó LA NACION, el plan fue descubierto por personal de la Dirección General de Aduanas (DGA) y de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), lo que originó una investigación internacional en cooperación entre la Argentina y Francia y una entrega vigilada para develar quiénes eran los partícipes de la maniobra de contrabando de droga en la nación europea.

Aquí la causa quedó a cargo del juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky, con intervención del fiscal Germán Bincaz. El magistrado ordenó reemplazar los 11 kilos de cocaína que había en la encomienda y hacer una entrega vigilada del cargamento para detener en París a los destinatarios de los estupefacientes.

Tras despachar la encomienda, Belkocir y Daoude se fueron de la Argentina: viajaron a Uruguay en un vuelo que decoló del Aeroparque Metropolitano Jorge Newbery. En ese momento todavía no pesaba sobre ellos una orden de captura nacional e internacional.

“Como se trata de una investigación con cooperación internacional, las detenciones se ordenaron después de concretar la entrega vigilada para no entorpecer el operativo en Francia, donde sabemos que se detuvo a un sospechoso. Todavía no se informó si se trata del destinatario final de la carga o una suerte de ‘cadete’”, dijo a LA NACION el juez Aguinsky.

Los dos ciudadanos franceses detrás del tráfico de cocaína ocultas en encomiendas

A partir de las imágenes de las filmaciones, los detectives del caso pudieron identificar el taxi con el que los dos sospechosos llegaron al Aeroparque Metropolitano.

“Una vez que se identificó el taxi se ubicó al chofer y fue citado a prestar declaración testimonial. Poco después, conocida la información de dónde se había iniciado el viaje, se determinó el lugar donde habían estado alojados los dos sospechosos: un departamento de Palermo alquilado de forma temporaria”, explicaron fuentes judiciales.

Por orden del juez Aguinsky se allanó el departamento alquilado por los dos sospechosos y se secuestró documentación de importancia para la causa.

Finalmente, los dos sospechosos fueron detenidos en el aeropuerto internacional de Carrasco, en Montevideo, cuando estaban por embarcar en un vuelo de Aerolíneas Argentinas para regresar a Buenos Aires. Intentaron viajar con documentos argentinos, dijeron fuentes del caso.

Desbaratan una banda narco que mandaba cocaína desde la Argentina hacia Francia

La denominada “Operación Oh là là” comenzó el 24 de abril pasado, cuando personal de la Dirección General de Aduanas y detectives de la PSA detectaron un envío sospechoso en el “sector courier” de exportación del Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

“Dentro de una caja plástica oculta en la encomienda se encontraron 11 ladrillos de cocaína, acondicionados al vacío y marcados con el símbolo de un escorpión, modalidad característica utilizada por organizaciones criminales para identificar cargamentos. Con un peso total de más de 11 kilos, el valor de los estupefacientes superaba los 165.000 dólares”, informó la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) en un comunicado de prensa. En el despacho se había declarado el envío de paquetes de azúcar.

Tras el hallazgo y secuestro de la cocaína, el juez Aguinsky, en coordinación con autoridades judiciales de Francia, ordenó reemplazar la cocaína y hacer una entrega vigilada para poder identificar a los destinatarios del cargamento ilegal.

“La cooperación internacional fue inmediata. A través del agregado aduanero francés en Brasil, las autoridades aduaneras de Francia aceptaron la operación conjunta y comenzaron a coordinar acciones con la Aduana argentina, la Dirección Nacional de Inteligencia e Investigaciones Aduaneras francesa (Dnred), fiscalías de París, Lyon y Bobigny, además de personal de seguridad de la aerolínea Air France.

Mientras avanzaba la pesquisa, un segundo envío fue detectado días después en Ezeiza. En esta oportunidad, la cocaína —más de 12 kilos— había sido escondida dentro de un compresor de aire. Los investigadores habían advertido similitudes entre ambos cargamentos y lograron establecer conexiones entre los sospechosos involucrados”, se agregó en el citado comunicado de prensa.

Fuentes de la ARCA explicaron a LA NACION que la mercadería declarada (azúcar y un compresor de aire) llamó la atención del personal aduanero y de la PSA, lo que derivó en el aviso al juez Aguinsky, que estaba de turno. El magistrado ordenó la inspección de la encomienda.

“No tenía sentido el envío de azúcar y de un compresor de aire desde la Argentina hacia Europa”, dijeron las fuentes consultadas.

Ahora, el juez Aguinsky espera que Uruguay extradite a los dos sospechosos para poder avanzar en la investigación. La Cancillería argentina ya trabaja en las cuestiones diplomáticas relativas a los requerimientos legales formales.